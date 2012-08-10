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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 22:39 BJT

〔美国热股〕券商调升英伟达目标股价,但后者早盘微跌

路透8月10日电---几家券商调升了英伟达(NVIDIA CORP)(NVDA.O)的目标股价,指因平板电脑和智能手机销售上升将推动该公司移动设备处理器Tegra的增长.

"由于个人电脑(PC)汰换周期加快且价格下跌促进新用户增加,新兴市场中PC用量增长,英伟达将因此而受益良多,"RBC Capital Markets分析师Doug Freedman在研究报告中称.

但在周五早盘交易中,英伟达股价下跌0.20%,至14.61美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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