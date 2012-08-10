〔美国热股〕券商调升英伟达目标股价,但后者早盘微跌

澳洲股市：收低，受材料类股下跌拖累

大盘表现最差的是Ardent Leisure Group，该股跌至逾三年低位，此前该公司公布半年净亏损4,940万澳元，受健身房业务营收欠佳，及10月时其Dreamworld主题公园事故所伤。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 王颖)