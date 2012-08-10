〔美国热股〕券商调升英伟达目标股价,但后者早盘微跌

标题新闻：马自达将在全球召回46万辆汽车，以修复柴油引擎的多个缺陷
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路透8月10日电---几家券商调升了英伟达(NVIDIA CORP)(NVDA.O)的目标股价,指因平板电脑和智能手机销售上升将推动该公司移动设备处理器Tegra的增长.
"由于个人电脑(PC)汰换周期加快且价格下跌促进新用户增加,新兴市场中PC用量增长,英伟达将因此而受益良多,"RBC Capital Markets分析师Doug Freedman在研究报告中称.
但在周五早盘交易中,英伟达股价下跌0.20%,至14.61美元.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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大盘表现最差的是Ardent Leisure Group，该股跌至逾三年低位，此前该公司公布半年净亏损4,940万澳元，受健身房业务营收欠佳，及10月时其Dreamworld主题公园事故所伤。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 王颖)
路透台北2月23日 - 渣打银行周四表示，国际美元受美联储加息与长期公债殖利率走升推动，预估今年将升值5%，人民币兑美元料贬值3%来到7.06价位，但兑一篮子货币将保持稳定。