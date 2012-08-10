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市场报道 | 2012年 8月 10日 星期五 22:38 BJT

〔美国经济〕8月3日当周领先指标上升,增长年率持于九周高位--ECRI

路透纽约8月10日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周上升,其增长年率持于九周高位.

ECRI表示,美国8月3日止当周领先指标(WLI)升至122.5,之前一周为122.1,原先公布为122.2.

该指标的增长年率较前周持稳于负1.3%.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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