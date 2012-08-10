〔欧洲汇市〕英镑下跌,但英国央行的立场料支持英镑

投行观点：今年人民币料贬至7.06，因美元受升息等带动升值--渣打银行
路透台北2月23日 - 渣打银行周四表示，国际美元受美联储加息与长期公债殖利率走升推动，预估今年将升值5%，人民币兑美元料贬值3%来到7.06价位，但兑一篮子货币将保持稳定。
* 英镑/美元料在1.5530美元得到支持
* 英国PPI通胀有所回落
路透伦敦8月10日电---英镑周五下跌,因疲弱的中国数据降低对被视为较高风险货币的胃纳,尽管本周英国央行暗示不会减息,料将扶助限制英镑的跌幅.
周三英国央行总裁金恩打消了人们对其很快降息的预期,称此举将损害一些金融机构和有反效果,他的讲话刺激英镑跳涨.
周五英镑兑美元GBP=D4下跌0.3%至1.5586美元,周四英镑触及1.5686美元,在周三触及一周高位后继续攀升.避险的美元兑一篮子货币.DXY上涨,至82.844.
"英镑正处在从5月底低点反弹的上行通道中,底部将在1.5530美元,如果英镑跌至1.5530美元以下,我担心英镑将进一步下跌,"FOREX.com研究部董事Kathleen Brooks说.
"但由于英镑/美元仍受到整体风险意愿的影响,且市场仍预期英国央行将在比人们所想的更长时间内按兵不动,我预期,英镑兑美元将留守在该水平以上."
英镑兑欧元EURGBP=D4上涨.欧元跌0.1%至0.7856英镑,因欧洲股市下跌带动欧元下滑.欧洲股市连涨五天后回落,因中国经济数据弱于预期.
投资人对欧洲央行会采取积极措施抑制欧债危机的乐观看法减退,且经济数据直指欧元区大幅下滑,令欧元承压.这很可能提振欧洲央行将更早而不是较迟降息的预期.
近几周,英镑兑美元和欧元下跌,因英国经济前景恶化,及此前英国央行会议记录显示上月决策者曾讨论减息的可能性.
不过,金恩有关利率的讲话,为减息预期浇了冷水.
英国国家统计局周五公布,7月PPI产出物价较前月持平;较上年同期增长1.7%,为2009年10月以来最低增幅.7月PPI投入物价较前月增长1.3%,较上年同期下降2.4%.[ID:nSB1719576](完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透台北2月23日 - 渣打银行周四表示，国际美元受美联储加息与长期公债殖利率走升推动，预估今年将升值5%，人民币兑美元料贬值3%来到7.06价位，但兑一篮子货币将保持稳定。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 10,300亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/24 7 2.35% 500 2017/2/27 7 2.35% 700 2017/2/27
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。