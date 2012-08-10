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市场报道 | 2012年 8月 11日 星期六 05:58 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货重挫3%,因预期美国供应增加

路透8月10日电---美国小麦期货周五重挫3%,录得两周半最大单日跌幅,交易商称,受累于美国农业部供需报告上调期末库存和产量预估.

指标CBOT-9月合约WU2本周回落0.6%,为连续第三周走低.这是自4月以来的最长跌势.

美国农业部将美国小麦期末库存预估从6.64亿蒲式耳上调至6.98亿蒲式耳,超过预期的6.73亿蒲式耳.

美国农业部还将小麦产量预估由22.24亿蒲式耳上调至22.68亿,高于分析师预估均值22.05亿.

乌克兰农业部称,该国小麦产量预计为1,630万吨,不及去年的2,230万吨.

韩国的Major Feedmill Group购买105,000吨的饲料用小麦,于9-10月运抵.

指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收挫27-3/4美分,报每蒲式耳8.85-1/4美元.(完)

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--编译 母红;审校 李军

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