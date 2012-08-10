〔国际油市〕油价下跌,因中国原油进口下降且全球石油需求料疲弱

* 国际能源署(IEA)下调全球石油需求预估

* 中国出口增长疲弱,原油进口下降

路透纽约8月10日电---油价周五下跌,因数据显示7月中国原油进口回落,另外国际能源署(IEA)预计全球石油需求下滑.

这一数据加剧了人们对未来石油需求的忧虑,并抵消了全球主要央行将推出更多旨在提振全球经济增长的刺激措施的冀望或预期.

布兰特和美国原油期货均连续第二周上涨,分别累计上扬3.68%和1.6%.

北海油田维护应抑制产量,另外中东地区冲突和政局紧张可能威胁石油供应,这令本周油价升至12周高位,尤其支撑了布兰特原油价格.

"欧美原油期货价格均回落,此前数据显示中国7月出口下降,而且该国原油净进口量为去年12月以来最低,"Tradition Energy负责市场研究的资深董事Addison Armstrong在研究报告中称.

9月布兰特原油期货LCOc1收低0.27美元,结算价报每桶112.95美元.当日一度跌至111.31美元,在较200日移动均线切入位低0.02美元处获得支撑后反弹上涨.

美国9月原油期货CLc1下挫0.49美元,结算价报每桶92.87美元,收于100日移动均线切入位93.06美元下方,盘中交投区间介于91.71至93.87美元.

交投持续呈夏季淡静之势,布兰特和美国原油期货成交量均低于30日均值.

美国取暖油期货HOc1 HOU2跌逾2美分.美国汽油期货RBc1收高,受助于炼厂出现问题,以及周一加州旧金山附近一炼厂发生火灾导致减产.

美国国家飓风中心(U.S. National Hurricane Center)周五公布,大西洋上又一股热带低气压在抵达加勒比海之前可能演变为热带风暴,这是使投资者在周末前维持谨慎态度的另一支撑因素.

**中东情势紧张**

以色列一报纸报导称,该国总理兼国防部长希望在美国11月大选前袭击伊朗核设施,但在该国内阁和军方中缺乏决定性支持.

这一报导加剧了近期人们对以色列与伊朗很快将爆发战争的臆测.

叙利亚冲突持续令人担心该地区石油供应的不确定性.

**IEA调降石油需求预估**

国际能源署(IEA)周五在其月报中表示,明年全球石油需求增速将比先前预期来得缓慢,盖因全球经济活动"让人忧心的放缓".[ID:nSB1719592]

中国7月原油进口降至九个月低点,因中国需求下降,炼厂削减产量.

全球经济放缓下,中国亦难独善其身.继昨日出炉疲弱工业数据后,中国7月贸易数据亦极为低迷.出口同比增长仅1%,凸显外需一片惨淡.[ID:nSB1719488]

另外实体经济有效需求不足,拖累中国7月新增贷款远逊预期,并探至10个月来低点.[ID:nSB1720002]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 92.87 -0.49 -0.5% 91.71 93.87 194,447 258,637

10月原油 93.15 -0.48 -0.5% 91.97 94.11 63,976 101,610

9月RBOB汽油 3.0039 0.0031 0.1% 2.9573 3.0236 35,624 66,709

10月RBOB汽油 2.8060 -0.0023 -0.1% 2.7660 2.8200 31,093 43,892

9月取暖油 3.0205 -0.0245 -0.8% 3.0062 3.0606 40,123 56,740

10月取暖油 3.0304 -0.0225 -0.7% 3.0147 3.0656 21,748 32,466

ICE合约

9月布兰特 112.95 -0.27 -0.2% 111.31 113.32 134,263 141,864

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 440,363 558,206 543,121 1,457,908 -7,811

汽油 106,958 167,467 138,107 254,606 47

取暖油 107,661 160,090 139,756 307,800 -727 (完)