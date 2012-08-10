〔美国股市〕标普500指数连涨第六日,但涨幅不大

* 道指和标普500指数连涨第五周

* 标普500指数连涨第六日,但涨幅不大

* JCPenney股价上扬,因客流量放缓的局面有所缓解

* 道指收高0.3%,标普500指数上扬0.2%,Nasdaq指数小升0.1%

路透纽约8月10日电---美国股市周五收高,标普500指数小幅上涨,连升第六天,但随着市场进入季节性淡季,交投清淡,升幅轻微.

道指和标普500指数连续第五周收涨,再度受助于全球主要央行将采取行动刺激经济的预期,尽管中国经济数据疲弱,显示出成长令人失望的迹象.

总体而言,标普500指数在过去三日仅累计上扬0.3%,显示尽管投资者并未准备削减头寸,但也不愿在三个月高位之上大幅推高标普500指数.该指数近期一直在三个月高位附近徘徊.

"市场稍作喘息是说得过去的,但市场动能仍十分强劲,尽管缺乏好消息刺激,市场仍然表现稳定,这是涨势将持续的良好迹象,"辛辛那提Schaeffer's Investment Research的高级股市分析师Joe Bell表示.

成交异常清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约49.7亿股,远低于78.4亿股的去年日成交均值.

曼联(Manchester United) (MANU.N)今日首日上市,股价变动不大.该股收报14美元,与首次公开发行价(IPO)一致.该公司的IPO受到一定的关注,因其是英国著名足球俱乐部.但成交量在开盘后不久就大幅萎缩.

曼联周四的IPO价格远低于预期区间,筹资23亿美元.

雅虎(YHOO.O)急跌5.4%,报15.15美元,该公司周四宣布,新任执行长梅耶尔(Marissa Mayer)可能重新考虑减持阿里巴巴集团股份获得的数十亿美元现金的用途,让投资者颇为震惊.该公司此前承诺将把这笔现金的大部分用于股东分红.[ID:nSB1718988]

本周,道指升0.9%,标普500指数上涨1.1%,Nasdaq指数攀升1.8%.

道琼工业指数.DJI收升42.76点,或0.32%,至13,207.95点;标准普尔500指数.SPX上涨3.07点,或0.22%,至1,405.87点.Nasdaq指数.IXIC上扬2.22点,或0.07%,至3,020.86点.

中国公布的贸易和银行借贷数据显示,由于贸易伙伴国需求疲弱,使中国政府推出的刺激成长政策收效甚微,可能需要政府采取更多紧急行动稳定经济.在中国的出口数据中,对欧洲的出口同比下降16%.

8月成交较为清淡,9月交投活动预计将有所回升,因市场人士结束夏季假期重返市场,且包括美国联邦储备理事会(FED,美联储)和欧洲央行在内的多国央行可能采取行动.

预计欧洲央行不久将采取行动压低西班牙和意大利借贷成本,以稳定欧元区经济.不过,央行在9月前将按兵不动.

金融,能源,材料和非必需消费股等景气类股走低,电信和医疗保健等防御型股攀升.

不过,对央行将采取行动的预期可能支撑股市,因投资者将重新评估央行行动的可能性,并据此决定是否做空市场.

"市场静待美联储和欧洲央行采取行动,在此之前,股市将呈盘整走势,然后上扬,"Bell表示.