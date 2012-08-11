〔中国房地产〕制度缺陷等根源问题不解决,房价必然会反弹--发改委官员

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透河北崇礼8月11日电---中国两度降息后房价已出现反弹迹象,地方政府和中央的博弈也愈发升温.对此国家发改委城市和小城镇改革发展中心主任李铁表示,若投资导向及制度缺陷等根源性问题不解决,房价反弹还是必然会出现的.
"我不希望用行政手段来限制,...在其它问题如制度问题,腐败问题,还有投资导向和中小企业等问题还没有解决的时候,那么根儿还是存在的."他周五晚间在河北崇礼召开的2012年中国城市发展论坛上,谈及限价房的时候如是说.
他并解释称,制度层面的设计并没有给高收入阶层提供较好的投资空间,所以大城市尤其核心地段的房价长期仍将处于上涨趋势.而省会城市亦如此,因为有省内的高收入群体在支撑.
在央行一个月内两次下调利率后,中国房地产市场明显回暖,成交量持续上升,市场对房价上涨的预期升温,中国指数研究院此前数据显示,7月百城新建住宅均价继上月环比止跌后又进一步扩大涨幅,同比跌幅收窄.[ID:nSB1699934]
不过与此同时,中央房地产调控并未有松动,7月下旬开始并对16个省(市)贯彻落实房地产市场调控开展专项督查.而针对当前中国房地产市场出现种种波动以及"放松调控"的"误读",新华社周四稍早亦发表时评称,中央调控房地产市场的决心没有丝毫动摇,也有政策储备予以应对.[ID:nSB1716736] (完)
--发稿 乔艳红; 审校 张喜良
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。