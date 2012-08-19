版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--8月20日****

路透8月20日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------------------------------------------------

8月20日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 负0.15

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

----------------------------------------------------------------------------

8月17日(五)

0600 德国PPI(较前月) 7月 持平 +0.4%

(较上年同期) +0.9% +1.3%

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 6月 盈余157 --

(经季节调整)(亿欧元) 盈余127 --

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 6月 净流入290亿 --

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 顺差149 --

1230 加拿大CPI(较前月) 7月 -0.1% +0.2%

(较上年同期) +1.3% +1.5%

央行核心CPI(较前月) -0.1% +0.2%

(较上年同期) +1.7% +2.0%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 73.6 72.4

现况指数 87.6 83.0

预期指数 64.5 66.5

1400 美国领先指标 7月 +0.4% +0.2%

1430 美国ECRI一周领先指标 8月10日当周 122.8 -- (完)

--整理 白云/兰秀娟;审校 张明钧

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐