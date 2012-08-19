主要国家经济指标预测--8月20日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透8月20日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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8月20日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 负0.15
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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8月17日(五)
0600 德国PPI(较前月) 7月 持平 +0.4%
(较上年同期) +0.9% +1.3%
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 6月 盈余157 --
(经季节调整)(亿欧元) 盈余127 --
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 6月 净流入290亿 --
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 顺差149 --
1230 加拿大CPI(较前月) 7月 -0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.3% +1.5%
央行核心CPI(较前月) -0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.7% +2.0%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 73.6 72.4
现况指数 87.6 83.0
预期指数 64.5 66.5
1400 美国领先指标 7月 +0.4% +0.2%
1430 美国ECRI一周领先指标 8月10日当周 122.8 -- (完)
--整理 白云/兰秀娟;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。