〔中国公开市场〕一级交易商今日可同时申报正/逆回购需求--业内人士

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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路透北京8月20日电---业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天及14天,正回购期限为28天及91天.
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.
上周央行公开市场亦放开正/逆回购需求,但正回购最终仍未现身,当周净投放750亿元人民币.其中上周四时隔六周后再次进行14天逆回购,操作量200亿元,中标利率3.6%;另外上周二和上周四都进行了七天期的逆回购,利率均持稳在3.35%,操作量则各为500亿元和700亿元.
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.
此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作. (完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
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路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。