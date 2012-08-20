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货币新闻 | 2012年 8月 20日 星期一 09:12 BJT

〔中国公开市场〕一级交易商今日可同时申报正/逆回购需求--业内人士

路透北京8月20日电---业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天及14天,正回购期限为28天及91天.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

上周央行公开市场亦放开正/逆回购需求,但正回购最终仍未现身,当周净投放750亿元人民币.其中上周四时隔六周后再次进行14天逆回购,操作量200亿元,中标利率3.6%;另外上周二和上周四都进行了七天期的逆回购,利率均持稳在3.35%,操作量则各为500亿元和700亿元.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作. (完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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