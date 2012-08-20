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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 12:53 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月20日

路透上海8月20日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年8月20日-8月24日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商   解冻日
   
    8/23       沪    渤海轮渡     --    不超过10,100        --           --       瑞信方正   8/28     
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金903.66亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1731322]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注

  广发双债         广发基金      中国银行     农业银行、申银万国等     8/20-9/14     
  添利债券基金 

  德邦优化配置     德邦基金      交通银行     上海银行、齐鲁证券等     8/20-9/14  
  股票基金

  嘉实理财宝       嘉实基金      农业银行     建设银行、国泰君安等     8/20-8/24       
  7天债券基金

  长盛同辉深证     长盛基金      建设银行     中国银行、银河证券等     8/20-9/7
  100等权重指数分级基金

  工银瑞信7天      工银瑞信      建设银行     交通银行、光大证券等     8/17-8/20
  理财债券基金

  易方达中小板     易 方 达      建设银行     交通银行、长江证券等     8/20-9/14 
  指数分级基金

  银河主题策略     银河基金      中信银行     农业银行、国泰君安等     8/15-9/14
  股票基金

  浦银安盛幸福     浦银安盛      交通银行     招商银行、申银万国等     8/15-9/14
  回报定期开放债券基金

  汇添富多元       汇 添 富      中国银行     建设银行、渤海证券等     8/13-9/14  
  收益债券基金

  中银保本混合基金 中银基金      招商银行     中国银行、招商银行等     8/13-9/14 募集份额目标不超过50亿份(不包括募集期利息)

  浙商聚盈         浙商基金      交通银行     浦发银行、东方证券等     8/6-9/14 
  信用债债券基金

  平安大华保本     平安大华      建设银行     交通银行、平安证券等     8/13-9/7 募集金额上限为48亿元(不包括募集期认购利息)
  混合基金 

  富兰克林国海    国海富兰克林   农业银行     交通银行、国海证券等     8/6-9/7
  恒久信用债券基金

  招商安盈         招商基金      工商银行     中国银行、招商证券等     8/15-9/5 募集目标上限为50亿人民币(不包括募集期利息)
  保本混合基金

  博时信用债       博时基金      工商银行     中国银行、中信建投等     8/9-9/5
  纯债债券基金

  华安安心收益     华安基金      邮储银行     中国银行、信达证券等     8/6-9/5
  债券基金

  富国中国中小盘   富国基金 境内:工商银行     农业银行、海通证券等     8/13-8/31 预定募集规模为40亿元(包括募集期内认购资金利息)
  (香港上市)股票基金(QDII)  境外:香港上海汇丰银行

  农银汇理深证     农银汇理      光大银行     建设银行、东方证券等     8/9-8/31 
  100指数增强基金

  信达澳银消费     信达澳银      建设银行     招商银行、银河证券等     8/6-8/31  
  优选股票基金

  泰信中证锐联     泰信基金      工商银行     北京银行、安信证券等     8/6-8/31 
  基本面400指数分级基金

  诺德深证300      诺德基金      中国银行     交通银行、长江证券等     8/1-8/31
  指数分级基金

  鹏华纯债债券基金 鹏华基金      建设银行     农业银行、国信证券等     8/2-8/29

  华商中证500      华商基金      工商银行     民生银行、中信证券等     8/1-8/28
  指数分级基金

  国金通用国鑫     国金通用      光大银行     工商银行、华泰证券等     8/13-8/24
  灵活配置混合型发起式基金 

  大成中证500      大成基金      中国银行     建设银行、银河证券等     8/6-8/24
  沪市ETF联接基金

  摩根士丹利华鑫   摩根士丹利华鑫 建设银行    建设银行、交通银行等     7/30-8/24
  多元收益债券基金 基金

  博时医疗保健     博时基金      中国银行     招商银行、国泰君安等     7/23-8/24
  行业股票基金
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间              备注
                 (亿元)  

  国家开发银行    300   1/3/5/7/10年 固息金融债      周一         第28-32期金融债增发
  华能国际         50      九个月    超短期融资券    周一  
  (0902.HK)(600011.SS) 
  进出口行        150       7年      固息金融债      周二  
  铁道部          200     10/15年    固息企业债      周三 
  中信证券         50      三个月    短期融资券      周四  
  (600030.SS)(6030.HK)
  首都机场集团     51       5年      中期票据        周四  
  农业发展银行   至多150    5年      固息金融债      周五   
  财政部          300.6     5年      记账式国债      8/16-8/20 
  天津等省市      221       5年      固息地方债      8/20-8/22    财政部代发 
  财政部          300      10年      固息国债        8/23-8/27 
  上海市           89      5/7年     地方政府债      8/24-8/28 
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  4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期     正回购到期    逆回购到期     合计

     30           300         -1,200        -870
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  5.中央国库现金管理商业银行定期存款到期
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    期数         金额(亿元)    期限    到期日

  2012年第一期       300      六个月   周四
  二.资金投放因素

  1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元)
  
  农发行           固息金融债         250           上周六
  华夏银行         固/浮金融债        76.2           周四
  (600015.SS) 
  
  注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  2.本周新股资金解冻
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