(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
以下为路透中文新闻为您整理的8月13日-8月17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周在6.35元-6.36元区间波动.近期结售汇力量趋于平衡,因此 期间中间价虽创下逾八个月以来新低,但并未对交投造成太大影响.而且随着中间价的下移, 与盘中成交的差距也在不断缩窄.短期来看,人民币方向不明,暂时只能继续观望.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国7月宏观数据虽疲弱不堪,本周银行间资金面亦现骤紧,但央行仍仅以公开市场放量 逆回购驰援.当周净投放量放大七成,且14天逆回购时隔六周后再现,进一步压制了机构对 央行出台更多宽松政策的预期. 业内人士指出,从监管角度看,前期政策出台较为频繁,主要经济指标尚未现好转,房地 产却见反弹迹象,或令监管层对下一步的宽松政策颇为犹疑.尽管机构调降存款准备金率 呼声仍在,但除了等待8月经济指标给予更多指示外,党的十八大今秋也会召开,不排除短 线政策以维稳为主. [CN/MMTCN] 债市: --银行间债市收益率当周在紧张资金面的制约下一路挣扎,涨多跌少.鉴于经济前景并不 明朗,短期市场难觅方向,反而受到资金面牵引概率大.受制于扩容压力及前期的收益率 超跌,信用债近期料走势偏空.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周稳中略涨.规模旬控加大机构出票压力,流动性状况的恶化亦推动 票据利率的上涨.不过,鉴于投资者对短期货币政策分歧严重,市场走势并不明朗,利率整体 呈现区间震荡的胶着状.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周累计下跌约2.5%,创逾两个月最大单周跌幅.周一大盘在券商和保险 股抛压下大跌,后半周则由酿酒和医药等消费板块领跌.经济低迷及政策真空期内,市场人 气严重匮乏,成交量大幅萎缩,下周料2,100点整数关口岌岌可危. 期市: --沪铜主力合约本周整体在每吨54,000元上下展开波动.因期间中国和美国等数据的公布,以 及对欧洲经济形势预期的变化左右期铜价格.其中12月期铜合约SCFcv1周五追随伦铜上交 易日升势,收报54,660元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周小幅回升,周初美国7月零售数据乐观曾压低金价,但随后几个交易日欧元区 数据疲弱,市场期待该地区会推出更多刺激措施,被视为对冲通胀有效工具的黄金价格获得支 撑.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五收盘报331.88元,较上周涨1.64元;期金主要合 约SHAUZ2收报335.28元,较上周涨1.28元.(完) --整理 冉莹/李宏薇/苏丹/丁淑琴; 审校 张喜良
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民