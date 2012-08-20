(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中带软,下周料延续宽松并注意股利发放

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
* 资金充裕令拆款利率低档整理
* 短票供少需多,续见利率走软
* 注意下周大型现金股利发放
记者 李盈蒨
路透台北8月17日电--台湾银行间短期利率周五稳中带软,整体市场资金持续充裕,令拆款及短票利率低位整理;若央行冲销态度没有转向积极,预期下周将延续宽松市况,并需注意现金股利发放所引发的资金流动.
资金调度人士指出,银行放款资金需求平平,一般企业于股利发放后也满手现金,使得金融机构苦于没有去处消化余钱,只好积极买票并拆出资金,其成交利率并稍见让步.然而,随着时序进入下半月,大型股利又将陆续发放,利率虽偏软但幅度应有限.
"上半旬大家用力存钱,下半旬行库间的资金移动还是得注意,可能会保守点."一位公股银行交易员称.
大型票券商交易员表示,银行间累计超额准备部位正数相当庞大,银行仍会以积极消化游资为主要目标,避免烂在帐上而无法有效利用.
中华电(2412.TW)及中钢(2002.TW)将于下周陆续发放现金股利,金额分别为423.62亿和152.35亿台币.欲浏览更多上市柜公司现今股利发放日期一览请见[ID:nST0536439]
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.387%,上日在0.390%;区间则落在0.295-0.58%,同于上日.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.62%,上日报0.388-0.60%.
**短票利率再走软**
短票方面,票券商指出,逢周五发票量虽略增,然受到银行至初级市场抢票影响,库存仍不多,很快就被消化一空,成交利率则稍稍下滑.
不过,他们表示,尽管场上目前供给少需求多,促短票利率走滑,但银行可赚取的利差空间逐步受限,料将压抑买票意愿,预料0.80%附近应该会有短暂支撑.
"银行下手利率没降,所以他们对于降到0.80%以下的短票利率也是意兴阑珊."一位票券商交易员表示.
在次级市场中,银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.82%,上日报0.82%;与少数大型行库成交稀少,利率则落在0.82%左右,上日报0.82-0.85%.
台湾央行今日共发行2,679亿台币存单,相较存单到期金额2,686.5亿,存单发行余额减少7.5亿.[TW/MMTCN]
下周央行存单到期共1兆91.5亿台币,依序为周一3,673.5亿、周二140亿、周三2,903.5亿、周四661.5亿及周五2,713亿.
拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为44亿台币;至周日累计超额准备为2,094亿台币,加计前期1%的超额准备为3,536亿台币.
**公债RP利率持稳**
公债10天期附买回(RP)利率持稳.市场资金平稳依旧,银行与投信找券需求不低,部分投信略降利率希望找到标的,但以公司债为主,对公债则没有影响.
资金调度人士表示,展望下周,仅有周五将交割300亿台币公债,预料RP利率将维持在既有水准不变.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.
今日有16.5亿的台工银金融债交割.下周二央行将标售30年期公债,并于周五交割.(完)
--集体采写 董永年; 审校 曾祥进
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民