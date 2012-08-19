〔货币市场〕美国回购利率在财政部宣布标债规模前下跌

路透纽约/伦敦8月17日电---一般担保品隔夜回购利率周五下滑,投资者等候美国财政部下周宣布8月底发债细节.

财政部定于8月28、29和30日分别标售两年期、五年期和七年期债券.8月23日将宣布标售规模.

标售结束后的几天里,新债结算需求或将给一般担保品回购利率构成上行压力.

以美国公债担保的回购利率USONRP=周五跌至22个基点,周四为24个基点.该利率自从一年多前触及低点0.03%以后,基本处于上升趋势.

欧洲方面,技术图表分析显示,欧元银行间拆放款利率(Euribor)期货的年内涨势近期内无虞,预计该合约将逐步创下新高.

而更看重基本面的市场参与者认为,三个月期EuriborEURIBOR3MD=料将走低.

若Euribor期货价格上涨,则Euribor预计将下跌.Euribor下跌又暗示市场预期欧洲央行将放宽货币政策.

2012年12月Euribor期货FEIZ2周五上涨2个跳动点至99.76,暗示市场预期三个月期Euribor将在12月结算于0.24%.该利率周五触及纪录低点0.334%.

3CAnalysis合伙人Alan Collins认为,该期约或将升到暗示Euribor达个位数的水准.(完)

--编译 程琳;审校 白云

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