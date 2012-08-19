〔全球航运〕波罗的海运价指数连续第29日走低,海岬型船舶运费下跌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透8月17日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第29日下跌,因海岬型船舶运费跌至多年新低.
波罗的海乾散货运价指数下跌0.83%或6点,至714点.本周该指数跌去近8%.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑10点至1,095点,触及2008年以来最低位.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.其日均获利下滑98美元至2,779美元.
"海岬型船舶运费维持跌势,太平洋和大西洋盆地的运费均承压,"RS Platou Markets的分析师Frode Morkedal在报告中称.
铁矿石航运占到海岬型船舶海运量的约三分之一,经纪商称铁矿石价格走势仍是影响干散货运费的一个关键因素.
上海钢材期货周五跌至纪录低位,为过去六周以来第五周周线收低,因中国的钢材市场需求放缓打压钢价,令铁矿石价格守在两年半低点.
"据中国国家发改委称,中国钢铁行业上半年利润降幅料接近50%--明确显示钢铁行业没有处在平衡状态,"Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth说.
灵便型船舶和超灵便型船舶日均获利均下降,分别降至7,179美元和8,798美元.
波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI周五涨0.62%或5点,至806点.巴拿马型船舶日均获利上涨41美元,至6,420美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
"巴拿马型船舶领域还有一个小亮点,寻找船舶的谷物交易商发现供应有限--这帮助提振了大西洋盆地市场的人气,"Morkedal说.
船舶供应数量增加超过商品货运需求的情况已持续一段时间了,市场广泛预计这将在未来几个月打压干散货运价.(完)
--编译 白云;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。