〔全球航运〕波罗的海运价指数连续第29日走低,海岬型船舶运费下跌

路透8月17日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第29日下跌,因海岬型船舶运费跌至多年新低.

波罗的海乾散货运价指数下跌0.83%或6点,至714点.本周该指数跌去近8%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑10点至1,095点,触及2008年以来最低位.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.其日均获利下滑98美元至2,779美元.

"海岬型船舶运费维持跌势,太平洋和大西洋盆地的运费均承压,"RS Platou Markets的分析师Frode Morkedal在报告中称.

铁矿石航运占到海岬型船舶海运量的约三分之一,经纪商称铁矿石价格走势仍是影响干散货运费的一个关键因素.

上海钢材期货周五跌至纪录低位,为过去六周以来第五周周线收低,因中国的钢材市场需求放缓打压钢价,令铁矿石价格守在两年半低点.

"据中国国家发改委称,中国钢铁行业上半年利润降幅料接近50%--明确显示钢铁行业没有处在平衡状态,"Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth说.

灵便型船舶和超灵便型船舶日均获利均下降,分别降至7,179美元和8,798美元.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI周五涨0.62%或5点,至806点.巴拿马型船舶日均获利上涨41美元,至6,420美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

"巴拿马型船舶领域还有一个小亮点,寻找船舶的谷物交易商发现供应有限--这帮助提振了大西洋盆地市场的人气,"Morkedal说.

船舶供应数量增加超过商品货运需求的情况已持续一段时间了,市场广泛预计这将在未来几个月打压干散货运价.(完)