《一周市场焦点》市场波动率走势让人费解

路透伦敦8月17日电---夏季市况沉闷迟滞,金融市场波动率和交易量均位于数年低位,投资者开始在琢磨将有诸多事件发生的9月期间,市场是否可能重现惊险走势.

至少表面看来,股市估值有些不对劲.在接下来的这段时期,很可能出现有关如何解决欧债危机的新辩论,美国将迎来竞争激烈的大选,全球经济依然脆弱,市场再三猜测主要央行是否会采取特别政策行动,所以市场波动程度预计应该是上升的.

可实际情况却相反,通常充当全球市场测震仪,衡量标准普尔500股指一个月隐含波动程度的波动率指数(VIX).VIX--亦所谓的"恐慌指数"本周跌至2007年8月以来最低位.

某种程度上来说,那不应该算是什么大意外.

美国股市标普500指数.SPX年内迄今涨幅为1998年以来第二高,过去两周所处的波动区间为数10年以来最窄.市场成交量低于历史均值,最糟糕的是,美国经济数据和企业财报好坏参杂.而欧洲股市.FTEU3则可望实现第11周上涨,为2005年以来持续时间最长的连涨走势.

此外还有美联储和欧洲央行的潜在"政策看跌期权",两家央行承诺如果情况再次恶化,将推出更多量化宽松措施进行干预,让人觉得相对平静的市况只是表面现象.

美国公债US10YT=RR和德国公债DE10YT=RR等避险投资品种过去两周初步反弹,突显投资行为的转变.

鉴于全球投资模型都采用VIX和其它波动讯号体现风险状况,这些指标的稳步下跌为所有风险资产都亮起绿灯.

但如果市场本该就对未来风险有所预期,很多人认为9月市况可能趋于复杂--看看下月的事件日程表就知道--说明我们应该要更加谨慎行事才是.

如果这只是一个反常市况,那投资者应该利用它,为崎岖前路买入这个现在看来相对便宜的保障.

"在目前这段相对平静的夏季时期里,风险资产继续受到良好支撑,因市场似乎颇为享受对央行将推出更多宽松政策的预期的"惊险追逐","摩根大通资产管理公司的国际固定收益集团投资组合经理Ian Stealey说.

不过Stealey预计,政策期望落空的空间很大,市场对这种意外并没有充分预期.

"9月即将来临,欧美两地可能出现重大事件风险,值得记住的是,自2010年以来波动率指数只有两次跌破15%.在那两次下跌中,标普500指数在随后两个月的表现都不好."

浏览资产市场表现图标,请点选(link.reuters.com/muc46s)

波动率指数vs.危机前均值,请点选(link.reuters.com/cuf27s)

**政策干预是影响市场的最大因素**

然而,有另一种看法认为,市场层面和期权定价情况表明当前状况可能持续更长一段时间.

法国巴黎银行的股市和衍生品策略全球主管Gerry Fowler称,全球股市波动率定价不全是表面看上去的那样.

首先,他强调,VIX衡量的不过是一个月的隐含波动率.尽管目前VIX在9月事件密集的情况下仍位于约14%的五年低点,但衡量一年期波动率的较长期指标仍稳守在20%上方,短期和长期波动率指数的差距位于三年以来最宽水准.

这表明短期内的沉闷市况只是暂时的,与假期因素有关,对较长期前景的焦虑情绪与以往一样高.但那也不能全面概括所有情况.

Fowler称,他对四年危机的分析显示,虽然股价巨幅波动的天数依然正常,但常规"无事件"的交易日里,股市波动率跌去逾一半,从2008年的1%降至0.4%.鉴于无事件交易日天数仍比股价巨幅波动日天数多出许多,那样的降幅就冲淡了VIX等波动率中值指标反映的情况.

现今有许多理论解释是什么导致数据序列中出现统计专业人士所说的"峰度",即罕见的极端走势.但央行和政府干预的潜在巨大影响才是最大的影响因素.

Fowler设想,因为市场基本面分析是建立在相对估值模型上的,所以在面对量化宽松或欧元区形式发展的巨大影响时,获利或经济趋势几乎没有意义,结果就是,投资者会避免在没有政策转变驱动市场的日子里做交易.

因此在"无事件"交易日,交易额会大幅下降,投资者不敢在如此稀疏的交易量中推动市场,从而进一步阻碍他们进行交易.最后的影响是导致波动率中值下降.

所以,如果政策干预的目标之一是降低市场波动率,就很有可能取得成功--就算没有达到所有想要的目的,而且结果存在不确定性.

"政策干预变得如此易变,如此频繁,以至于每天都在阻止人们入市,每当出现干预因素时,人们只能非常非常迅速地行动,"Fowler说.

"结果是,买入波动率指数或许没有你想象的那么有吸引力,哪怕一个月波动率也许就要降到预期的水平,"他说.

对于未来几周市场对美联储、欧洲央行、欧元政策、美国大选事件的反应,Fowler的"最佳猜想"是,它们不会大可能引起能证明有必要在当前水准买入VIX等指数的日内市场波动.

当然,下周基本面看上去太过淡静,不足以改变市况,尽管美联储的政策会议记录会引起一些兴趣.全球主要国家的8月采购经理人指数(PMI)初值将得到密切关注,还有英国第二季国内生产总值(GDP)修正值,以及德国两年期公债标售.(完)