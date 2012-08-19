《美股一周展望》等待技术面信号

记者 Rodrigo Campos 编译 程琳

路透纽约8月17日电---走势慢如乌龟的标准普尔500指数继续让怀疑者大跌眼镜.

在缺乏数据或政策面催化剂,标普500指数又高居四年高位附近的情况下,市场参与者正希望从技术面寻找线索,判断经历了缓慢上涨的股市是否会在9月转跌.

标普500指数与2008年6月触及的收盘高位仅相隔0.06%,即便是乏善可陈的财报季正接近尾声.日益临近的美国总统大选加剧了不确定性,不够确凿的经济数据让押注美联储进一步刺激经济变成了高风险赌博.

HighTower Advisors董事总经理Brian Amidei称:"我没有使出新的做空策略,因为害怕美联储可能采取行动."

与往年一样,8月市场成交量大幅萎缩.有人认为,这是近期涨势相对疲弱的明显信号.美国股市本周有两天创下年内成交量低点.

让其他一些策略师感到紧张的是,他们看到投资者存在相对满足的情绪.芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX处于2007年6月来最低.

"我们恳求大家在夏末暴风雨突然到来前逢高套现,"Auerbach Grayson全球技术策略师Richard Ross在报告中称,"成交量和波动率都静止不动...市场有可能很快出现风险厌恶情绪."

VIX周五收于五年多来最低,当时标普500指数徘徊在1,500点附近,自从2007-2009年下跌以来该水准一直牢不可破.

与VIX相比,技术图表对标普500指数略微看涨一些.自从大涨并突破1,400点之后,指数就围绕该水准上下震荡了大约七个交易日,形成旗型形态.

周四触及四个月高位,以及周五形成新高,暗示1,400点可能成为技术支撑位.

Instinet美国市场技术分析师Frank Cappelleri称,突破1,400点之后的横盘震荡,暗示市场在进行盘整,而低成交量正体现出典型的8月底盘整走势.

**美联储会议记录及其它**

美联储将于周三发布的会议记录,可能成为本周重大事件之最,因对美联储将支持经济的押注是造成近期涨势的部分原因.

但是,由于美联储年度研讨会将在下下周召开,这次会议记录或许还不足以推动市场.

"这份记录还是有用的,因为会让人们了解他们的一些讨论情况."Federated Clover Investment Advisors投资组合经理Lawrence Creatura说道.

"如果美联储有解决经济困境的灵丹妙药,那人们早就该看到了."

楼市数据也将密集出炉,周三公布成屋待销售,周四公布新屋销售,周五公布建筑许可.

Amidei表示:"关于楼市触底并出现转折的言论很多.我不知道自己看到了没有."

下周财报焦点是周二的戴尔DELL.O和百思买(BBY.N),以及周三的惠普(HPQ.N).

在标准普尔500家成份股中,已有475家公布录得获利,其中68%超越分析师预期,这一比例高于长期平均数62%,与过去四个季度的均值一致.(完)

--译文审校 白云

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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