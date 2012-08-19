《综述》8月初美国消费者信心升至三个月高位

* 8月初消费者信心升至三个月高位

* 7月领先指标上升

路透纽约8月17日电---周五公布的调查显示,8月初美国消费者信心升至三个月高位,零售商促销及较低的抵押贷款利率,刺激了美国消费者的采购活动.

但汤森路透/密西根大学消费者信心调查还显示,对食品价格上涨的担忧,导致短期和长期通胀预期均有大幅上涨.

该数据巩固了美国下半年经济增长可能加速,但不会太快的预期.7月领先指标也增强了这种观点.

春季经济增长和企业招聘情况都令人失望,但7月招聘增多,消费者目前对支出也更有信心,尽管他们仍然担心经济前景.

在失业率居高不下,全球经济趋软的情况下,部分分析师提高了对美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出新一轮量化宽松政策的预期.

Schaeffer's Investment Research资深技术分析师Ryan Detrick称:"经济数据表现不一.我们都在思考'这真是在复苏吗?'"

美国8月消费者信心指数初值升至5月以来最高位73.6,高于上月的72.3,也高于分析师预估的72.4.[ID:nSB1731938]

美国民众对国内经济现状更加乐观,消费者现况指数初值升至87.6,为2008年1月来最高.7月为82.7.

价格低廉支撑了消费者采购计划,衡量家庭耐用品采购情况的指标从130升至140.

消费者对未来的看法降温,预期指数从65.6降至64.5,为12月来最低.大多数家庭预计未来一年收入不会增长,四分之一认为失业率会上升.

Wells Fargo Advisors首席宏观策略师Gary Thayer称:"人们仍在担心就业,但他们预计房屋价格将会企稳,对此他们的感觉有所好转."

美股早盘收盘前几无变动,美元兑日圆触及五周高位.美债收益率小跌,但仍在三个月高位附近.

**通胀忧虑**

调查主管Richard Curtin称,明年年初个人支出增幅可能降到2%以下.

对未来一年的通胀率预期从3.0%升至3.6%,因消费者担忧美国中西部旱灾对食品价格的影响.

对未来五到10年的通胀率预期也上升,从2.7%升至3.0%.

另据经济咨商会公布,美国7月领先指标增长0.4%至95.8,预估为增长0.2%,6月修正后为下跌0.4%.

路透周五公布的调查显示,美联储推出第三轮量化宽松的机率升至60%.[CPOLL](完)