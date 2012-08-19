〔全球汇市〕最近一周美元投机性多仓降至2011年11月以来最低-CFTC

路透纽约8月17日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最近一周进一步削减美元多仓,降至2011年11月以来最低位.

8月14日止当周,美元净多头仓位从前一周的117亿美元降至89.2亿美元,为连续第四周减少,并创下九个月最小规模的美元多仓.

最近一周,澳元和加元净多仓分别增至66,679和28,593口.

"风险偏好明显上升,因澳元和加元净多仓增加,"Scotia Capital驻多伦多的首席外汇策略师Camilla Sutton说.

她说,这一切都始于几周前,当时欧洲央行总裁德拉吉表示该央行将尽其所能支撑欧元.自那以后,欧元走稳,没有出现很多人预期那么大的跌幅.

欧元净空仓不再有6月那种极端情况,但规模仍很大,达到137,810口,略高于前一周的131,711口.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

8月14日当周 8月7日当周

多头仓位 55,983 55,883

空头仓位 25,279 28,344

净仓位 30,704 27,539

欧元(125,000欧元为1口)

8月14日当周 8月7日当周

多头仓位 43,152 46,742

空头仓位 180,962 178,453

净仓位 -137,810 -131,711

英镑(62,500英镑为1口)

8月14日当周 8月7日当周

多头仓位 32,054 25,764

空头仓位 32,342 34,039

净仓位 -288 -8,275

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

8月14日当周 8月7日当周

多头仓位 6,140 6,771

空头仓位 24,994 24,686

净仓位 -18,854 -17,915

加元(100,000加元为1口)

8月14日当周 8月7日当周

多头仓位 53,894 43,190

空头仓位 25,301 24,068

净仓位 28,593 19,122

澳元(100,000澳元为1口)

8月14日当周 8月7日当周

多头仓位 109,875 94,635

空头仓位 43,196 41,741

净仓位 66,679 52,894

(完)

--编译 白云;审校 程琳

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