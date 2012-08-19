〔全球汇市〕最近一周美元投机性多仓降至2011年11月以来最低-CFTC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约8月17日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最近一周进一步削减美元多仓,降至2011年11月以来最低位.
8月14日止当周,美元净多头仓位从前一周的117亿美元降至89.2亿美元,为连续第四周减少,并创下九个月最小规模的美元多仓.
最近一周,澳元和加元净多仓分别增至66,679和28,593口.
"风险偏好明显上升,因澳元和加元净多仓增加,"Scotia Capital驻多伦多的首席外汇策略师Camilla Sutton说.
她说,这一切都始于几周前,当时欧洲央行总裁德拉吉表示该央行将尽其所能支撑欧元.自那以后,欧元走稳,没有出现很多人预期那么大的跌幅.
欧元净空仓不再有6月那种极端情况,但规模仍很大,达到137,810口,略高于前一周的131,711口.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
8月14日当周 8月7日当周
多头仓位 55,983 55,883
空头仓位 25,279 28,344
净仓位 30,704 27,539
欧元(125,000欧元为1口)
8月14日当周 8月7日当周
多头仓位 43,152 46,742
空头仓位 180,962 178,453
净仓位 -137,810 -131,711
英镑(62,500英镑为1口)
8月14日当周 8月7日当周
多头仓位 32,054 25,764
空头仓位 32,342 34,039
净仓位 -288 -8,275
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
8月14日当周 8月7日当周
多头仓位 6,140 6,771
空头仓位 24,994 24,686
净仓位 -18,854 -17,915
加元(100,000加元为1口)
8月14日当周 8月7日当周
多头仓位 53,894 43,190
空头仓位 25,301 24,068
净仓位 28,593 19,122
澳元(100,000澳元为1口)
8月14日当周 8月7日当周
多头仓位 109,875 94,635
空头仓位 43,196 41,741
净仓位 66,679 52,894
(完)
--编译 白云;审校 程琳
全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。