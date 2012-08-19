《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月17日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 56.66 +0.47 +0.84 3728322
搜狐 (SOHU.O) 40.63 -0.37 -0.90 553377
网易 (NTES.O) 48.20 -1.36 -2.74 1831850
百度 (BIDU.O) 133.98 +0.32 +0.24 3005084
亚信科技 ASIA.O 11.82 +0.02 +0.17 304717
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.40 -0.05 -0.35 1188166
联电 (UMC.N) 2.12 +0.00 +0.00 849449
日月光 (ASX.N) 4.26 +0.02 +0.47 94336
矽品精密 (SPIL.O) 5.47 -0.13 -2.32 1099225
和信超媒体 (GIGM.O) 1.04 +0.00 +0.00 30522
友达 (AUO.N) 2.99 -0.05 -1.64 110862
中华电信 (CHT.N) 30.05 -0.11 -0.36 33745
台湾国际航电 (GRMN.O) 41.18 +0.03 +0.07 539687
香港
中国移动 (CHL.N) 53.65 -1.09 -1.99 319250
中国联通 (CHU.N) 15.23 -0.36 -2.31 352184
中国电信 (CHA.N) 51.73 -1.17 -2.21 28861
中芯国际 (SMI.N) 1.85 +0.03 +1.65 93463
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.88 +0.17 +4.58 3453
(完)
--整理 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。