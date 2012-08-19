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亚洲 | 2012年 8月 19日 星期日 15:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月17日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 56.66 +0.47 +0.84 3728322

搜狐 (SOHU.O) 40.63 -0.37 -0.90 553377

网易 (NTES.O) 48.20 -1.36 -2.74 1831850

百度 (BIDU.O) 133.98 +0.32 +0.24 3005084

亚信科技 ASIA.O 11.82 +0.02 +0.17 304717

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.40 -0.05 -0.35 1188166

联电 (UMC.N) 2.12 +0.00 +0.00 849449

日月光 (ASX.N) 4.26 +0.02 +0.47 94336

矽品精密 (SPIL.O) 5.47 -0.13 -2.32 1099225

和信超媒体 (GIGM.O) 1.04 +0.00 +0.00 30522

友达 (AUO.N) 2.99 -0.05 -1.64 110862

中华电信 (CHT.N) 30.05 -0.11 -0.36 33745

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.18 +0.03 +0.07 539687

香港

中国移动 (CHL.N) 53.65 -1.09 -1.99 319250

中国联通 (CHU.N) 15.23 -0.36 -2.31 352184

中国电信 (CHA.N) 51.73 -1.17 -2.21 28861

中芯国际 (SMI.N) 1.85 +0.03 +1.65 93463

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.88 +0.17 +4.58 3453

(完)

--整理 程琳

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