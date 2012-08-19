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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 06:31 BJT

《汇市简讯》澳元/美元开盘下跌,空头施压

2206GMT

* 澳元/美元延续周五晚间跌势,受欧元/澳元买盘影响

* 该货币对在纽约时段触及底部1.0411,收盘略微反弹报1.0424

* 今天早市开盘淡静,在1.0420-35之间徘徊,最新报1.0431

* 澳元/美元看来抛压沉重,看空中国占上风

* 铁矿石价格继续下滑,跌至每吨110.20美元

* 两个月前铁矿石价格为每吨138美元.(完)

--编译 肖群英;审校 吴云凌

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