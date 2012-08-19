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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 06:31 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在79.50上方涨势艰难

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* 美元/日圆周五晚间与今早奋力攀抵79.58

* 在78.50上方每继续走升一个跳动点都很费力

* 在79.60之上有大量停止单,不过从79.80开始又有卖单出现

* 宏观/模型投资者上周大量买进美元/日圆

* 一些人预期美国公债收益率(殖利率)会回落,而美元/日圆也将随之走低

* 预计美元/日圆料自当前水准下滑(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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