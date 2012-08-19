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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 06:42 BJT

《汇市简讯》欧元/美元继续在近期区间内波动

2232GMT

* 欧元/美元在伦敦时段走势平静,但在纽约早盘上下波动

* 1.2335失守,欧元/美元跌至1.2288,理由并不充分

* 据称是与某家拥有过多欧元储备的央行有关

* 欧元在纽约时段迅速反弹,收报1.2333

* 欧元/美元今日早盘稍早触及1.2358,受欧元/日圆停止盘提振

--编译 张涛;审校 吴云凌

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