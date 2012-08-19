《中国报摘》--中国证券报8月20日

* 头版头条:

--中国证监会副主席姚刚近日表示,证监会将以全面实施《诚信监管办法》为抓手,以启动运行升级后的诚信数据库为依托,从许可审查程序、创新业务限制、常规监管检查、行政处罚和市场禁入从严裁量等方面,全方位强化对资本市场违法失信行为的惩戒、约束.

* 其他:

--卫生部部长陈竺日前发布报告指出,到2020年,中国卫生总费用占国内生产总值(GDP)比重将达6.5%-7%,各级医疗卫生机构中所购买的药品价值中民族企业占80%以上,耗材和器械价值中民族企业占50%以上.

--2012年上半年,随着风能、太阳能等细分领域的持续低迷,清洁能源行业投资呈现大幅降温.据投中集团统计,2012年上半年,清洁能源行业仅披露融资案例3起,融资总额为2,870万美元,数量和金额分别较去年同期下降81%以及95%.

--中国太保(601601.SS)(2601.HK)公布半年报,2012年上半年公司实现保险业务收入905.11亿元人民币,同比增长4.2%.受投资收益下降和业务增速放缓等因素的影响,上半年实现归属于母公司股东的净利润26.38亿元,同比下降54.6%,基本每股收益0.31元.

--全柴动力(600218.SS)公告称,熔盛重工已向证监会申请撤回向全柴动力除全柴集团之外的全体股东发出收购股份的要约的行政许可申请材料.至此,熔盛重工收购全柴集团宣告中止.不过,据知情人士透露,熔盛重工正与全柴集团的转让方安徽省全椒县政府协商后续方案,不排除在经济形势好转时重新启动收购全柴集团的可能性.(完)

--整理 冉莹; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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