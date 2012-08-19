〔中国新债〕中国太保私募发行75亿元10年期次级债,票面利率4.58%--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透8月20日电---据汤森路透旗下IFR报导，以市值计中国第三大保险公司--中国太平洋保险(601601.SS)(2601.HK)总额75亿元人民币（11.8亿美元）次级债务8月16日以私募方式发行，发行票面年利率为4.58%。
接近交易人士透露，本期次级债期限为10年（附第五年末发行人赎回权），起息日和缴款日为8月20日。
中信证券(600030.SS)(6030.HK)担任该期次级债独家簿记管理人和主承销商，发行人及债项评级分别为AAA和AA+。
近期可做参考的交易是中国人寿(601628.SS)(2628.HK)于6月27日发行的总额280亿元10年期次级债，发行票面利率4.70%。(完)
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--整理 张喜良; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。