〔中国新债〕中国太保私募发行75亿元10年期次级债,票面利率4.58%--IFR

路透8月20日电---据汤森路透旗下IFR报导，以市值计中国第三大保险公司--中国太平洋保险(601601.SS)(2601.HK)总额75亿元人民币（11.8亿美元）次级债务8月16日以私募方式发行，发行票面年利率为4.58%。

接近交易人士透露，本期次级债期限为10年（附第五年末发行人赎回权），起息日和缴款日为8月20日。

中信证券(600030.SS)(6030.HK)担任该期次级债独家簿记管理人和主承销商，发行人及债项评级分别为AAA和AA+。

近期可做参考的交易是中国人寿(601628.SS)(2628.HK)于6月27日发行的总额280亿元10年期次级债，发行票面利率4.70%。(完)

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