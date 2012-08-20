〔中国基金〕工银7天理财基金一天募集260亿元,或成年内最大基金--报载

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透上海8月20日电---上海证券报周一报导称,上周五首发的工银7天理财债券基金仅当日募集金额就超过260亿元人民币.业内人士预计,到本周一结束时该基金总共募集金额有望超500亿元,进而成为中国年内最大规模的基金.
此前,首批两只短期理财基金--汇添富理财30天基金和华安月月鑫基金在5月初共募集426.6亿元,掀起了基金业短期理财的第一波热浪.
报导称,此次工银7天理财发行期仅为四天,该产品不仅是国内首只将运作周期缩短至7天的理财基金,也是对银行超短期理财产品空档的有效填补,加上工银瑞信强大的渠道背景,发行规模被业内预计再创纪录.
今年6月,监管部门取消对短期理财基金的创新限制后,多家公司的多只产品迅速出现在证监会的审批名单中.而除了此前的30天、14天的产品外,工银瑞信和嘉实两只7天理财基金也首次出现,并均在8月6日获批.
工银7天理财基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括通知存款、一年以内的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内的债券回购、期限在一年以内的央行票据、短期融资券等,不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发.
报导指出,工银7天理财基金的业绩比较基准为7天通知存款税后利率,且投资门槛低至1,000元,适合短期账面有闲钱的投资者参与.
报导称,从渠道的反馈信息来看,普通投资者及中高净值的客户对这类超短期理财基金均有配置需求.去年底以来,期限在1个月以下银行理财产品被监管部门叫停,因此,基金发行这类超短期理财产品,也被银行视作挽留客户、增加理财工具的良好对接.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民