〔中国证券〕新三板扩容后首批挂牌企业最快9月亮相--报载

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透上海8月20日电---上海证券报周一报导称,在新三板试点园区正式扩容之后,根据监管层安排,券商可在二至三周后提交来自新加入新三板试点范围的三大园区拟挂牌企业的备案材料,这也意味着新三板扩容后的首批挂牌企业最快或将在9月内浮出水面.
中国证监会8月初宣布扩大非上市股份公司股份转让试点范围.继北京中关村园区后,增加上海张江高新技术产业开发区、武汉东湖新技术产业开发区、天津滨海高新区.[ID:nSB1706444]
报导指出,布局新三板业务的券商手中普遍都有多家已完成股改的扩容园区内企业作为项目储备.近期各大券商场外市场部的主要工作就是制作备案材料,争取赶上首批申报.
报导称,《非上市公众公司监督管理办法》草案也正在积极广泛征求意见的过程中.券商人士预计,该办法将在年底前正式出台,推动新三板试点园区进一步扩容,并向二、三线城市铺开,第二批试点园区扩容有望在明年一季度成行.
有券商人士表示,考虑到新三板进一步扩容后企业备案需求的激增,监管层近日正频繁召集券商征求意见,考虑简化拟挂牌企业的备案流程,加快企业完成挂牌的节奏.以目前的经验来看,从券商进场开始,完成一单新三板项目挂牌的平均周期约为六个月.
中关村公司股份转让试点已超过六年,挂牌公司达100多家,但定向增资总额只有17.29亿元人民币,公司单次融资规模也只有几千万元.其二级市场流动性不高,2011年平均换手率只有2.93%,涉及的资金量有限.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民