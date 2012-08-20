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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 08:17 BJT

《中国报摘》--金融时报8月20日

* 头版头条:

--记者文章称,城乡市场共现繁荣,消费结构不断升级.居民消费需求的不断增强,消费潜力的有序释放,消费结构的不断改善,消费层次的逐步提升,带来了消费总额的腾飞.

* 其他:

--国家发改委副主任杜鹰称,加快东部沿海地区产业向中西部地区转移,已成为推动中国产业结构调整、优化生产力布局的一个令人瞩目的经济现象,西部地区承接产业转移应更加注重产业结构调整,做到在承接中转型、在转型中升级.

--中国人民银行副行长李东荣称,积极推动金融资源向现代农业有效配置.有针对性地加大对现代农业的金融产品和服务创新力度,在科学把握风险收益配比关系的前提下增加信贷投放、拓宽信贷支持领域.

--观察员文章指出,随着外汇占款的下降,央行被动投放基础货币的压力减轻,可腾挪的空间增加,更主动、更灵活、更自主的货币操作方式开始逐渐浮出水面.在正回购、逆回购,以及调整存准率这些货币政策工具之外,增加对再贴现和再贷款工具的使用,可能更为现实.

--安信证券首席经济学家高善文称,在中长期跨度内,在比如2-3年时间里,中国实体经济将经历U型调整,目前正处于U型左侧接近底部的位置.

--新华报导称,人民币终结单边升值诱发资产管理新趋势,"负债本币化、资产外币化"成为不少外贸企业和个人资产管理的新趋向.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李文科; 审校 张喜良

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