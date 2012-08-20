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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 08:00 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油微升,因美国释放油储计划面临强大阻力

路透新加坡8月20日电---美国原油期货周一在亚洲盘初微升,此前美国白宫在释放战略石油储备遏制能源价格涨势的问题上遇到了强大的阻力,其亚洲盟国和国际能源署(IEA)总干事认为目前无需采取行动.[ID:nSB1732380]

截至2330GMT,美国原油期货CLc1小涨0.18美元,至每桶96.19美元,上周触及三个月高位.布兰特原油LCOc1升0.35美元,报114.06美元.

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