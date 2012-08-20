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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 08:17 BJT

〔中港股业绩〕中国太保上半年净利下降54.6%,因投资收益下降等

路透上海8月20日电---以市值计中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周一公布半年报,受投资收益下降和业务增速放缓等因素的影响,公司上半年实现净利26.38亿元人民币,同比下降54.6%.

7月初中国太保已预警其上半年净利将下降55%左右.[ID:nSB1664640].半年报显示,上半年公司实现保险业务收入905.11亿元,同比仅增长4.2%;每股收益0.31元.

受资本市场波动影响,上半年中国太保实现总投资收益86.52亿元,同比下降20.1%;总投资收益率为3.9%,同比下降0.5个百分点.

半年报指出,经济增速的放缓和资本市场的低迷仍将对保险业发展产生重要影响,经营成本上升、业务增速趋缓等因素给公司经营带来较大压力.公司将始终坚持专注保险主业,努力保持业务的平稳健康发展.

中国太保A股上周五收报20.04元,过去一个月累计下跌11.8%.(完)

(参看相关细节,请点选上海证交所公告here)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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