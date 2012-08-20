〔金砖国家〕8月17日股汇市收盘纵览

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透8月20日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月17日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收报971.05点.
中国股市:沪综指周五收盘微升,但本周录得逾两个月来最大单周跌幅.今日为股指期货交割日,多空双方胶着搏杀,大盘先抑后扬.沪综指.SSEC收报2,114.891点,小涨2.694点,或0.13%;本周累计下跌约2.5%.今日上海A股成交额391亿元人民币,与上日创下的逾七个半月新低389亿元相近.沪深300指数9月合约CIFU2收报2,334点,跌0.46%,成交量为303,042手.[.SSCN]
香港股市:收高0.8%,从两周低点反弹,德国总理梅克尔发表支持欧洲央行的言论之后,缓解了人们对欧债危机的忧虑,风险资产全线上涨,港股因而受惠.恒生指数.HSI收报20,116.1点,本周下跌0.1%,为三周来首周下跌.恒生国企指数.HSCE收高0.9%,报9,831.1点.本周下跌0.7%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五收盘上涨,高低价差较日前略有放大,但盘整区间未生大变.流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水继续攀高,盘中曾突破1,300点.[CNY/CN][ID:nSB1731428]
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印度股市:略上涨,稍早触及五个月高位,烟草公司ITC自上日跌势中回升.但电力类股下跌,因之前印度国家审计机构发现政府在煤炭的分配和使用方面存在违规行为.指标BSE指数.BSESN收高0.19%,至17,691.08点,稍早曾触及3月16日以来高位.[.BO][ID:nL4E8JH31Q]
印度汇市:卢比略升值,受助于欧元涨势,以及有政府工作小组预期经常账赤字将收窄.但卢比本周略为下跌,因全球原油价格高企触发对美元的需求.印度卢比兑美元INR=D2收报55.73/74,上一交易日收报55.75/76.本周卢比下跌0.8%,周一印度市场逢公众假期休市.[INR/][ID:nL4E8JH3B1]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,416.780点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌1.02%至766.35点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.74%至32.1000;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.27%,报39.5098.
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巴西股市:收跌.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP盘初曾上涨,因周五有数据显示6月巴西经济以2011年3月以来最快速度增长.但涨势转瞬即逝,Bovespa指数跌0.61%至59,083.84点,因很多投资者趁势锁定获利,并且股指接近重要阻力水平.[ID:nL2E8JH8YL]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=升0.19%至2.0145,受助于央行报告显示巴西经济实现增长.雷亚尔本周收平,陷于狭幅区间波动.[ID:nL2E8JHFOW]
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南非股市:小幅脱离近期的纪录高位,因受铂金矿商Lonmin旗下矿场发生劳工骚乱影响,投资者抛出铂金矿商股票.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.51%至31,376.13点,综合指数.JALSH跌0.55%至35,547.33点.[.J][ID:nL6E8JHA47]
南非汇市:南非兰特兑美元触及两周低位,扩大稍早跌幅.此前铂金矿商Lonmin旗下矿场发生劳工骚乱,打压兰特兑美元下跌.截至1620GMT,兰特兑美元ZAR=D3跌1%至8.3150. [ZAR/][ID:nL6E8JHAMQ](完)
--编译 艾茂林;审校 张涛
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民