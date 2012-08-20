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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 08:22 BJT

〔金砖国家〕8月17日股汇市收盘纵览

路透8月20日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月17日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收报971.05点.

中国股市:沪综指周五收盘微升,但本周录得逾两个月来最大单周跌幅.今日为股指期货交割日,多空双方胶着搏杀,大盘先抑后扬.沪综指.SSEC收报2,114.891点,小涨2.694点,或0.13%;本周累计下跌约2.5%.今日上海A股成交额391亿元人民币,与上日创下的逾七个半月新低389亿元相近.沪深300指数9月合约CIFU2收报2,334点,跌0.46%,成交量为303,042手.[.SSCN]

香港股市:收高0.8%,从两周低点反弹,德国总理梅克尔发表支持欧洲央行的言论之后,缓解了人们对欧债危机的忧虑,风险资产全线上涨,港股因而受惠.恒生指数.HSI收报20,116.1点,本周下跌0.1%,为三周来首周下跌.恒生国企指数.HSCE收高0.9%,报9,831.1点.本周下跌0.7%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五收盘上涨,高低价差较日前略有放大,但盘整区间未生大变.流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水继续攀高,盘中曾突破1,300点.[CNY/CN][ID:nSB1731428]

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印度股市:略上涨,稍早触及五个月高位,烟草公司ITC自上日跌势中回升.但电力类股下跌,因之前印度国家审计机构发现政府在煤炭的分配和使用方面存在违规行为.指标BSE指数.BSESN收高0.19%,至17,691.08点,稍早曾触及3月16日以来高位.[.BO][ID:nL4E8JH31Q]

印度汇市:卢比略升值,受助于欧元涨势,以及有政府工作小组预期经常账赤字将收窄.但卢比本周略为下跌,因全球原油价格高企触发对美元的需求.印度卢比兑美元INR=D2收报55.73/74,上一交易日收报55.75/76.本周卢比下跌0.8%,周一印度市场逢公众假期休市.[INR/][ID:nL4E8JH3B1]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,416.780点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌1.02%至766.35点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.74%至32.1000;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.27%,报39.5098.

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巴西股市:收跌.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP盘初曾上涨,因周五有数据显示6月巴西经济以2011年3月以来最快速度增长.但涨势转瞬即逝,Bovespa指数跌0.61%至59,083.84点,因很多投资者趁势锁定获利,并且股指接近重要阻力水平.[ID:nL2E8JH8YL]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=升0.19%至2.0145,受助于央行报告显示巴西经济实现增长.雷亚尔本周收平,陷于狭幅区间波动.[ID:nL2E8JHFOW]

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南非股市:小幅脱离近期的纪录高位,因受铂金矿商Lonmin旗下矿场发生劳工骚乱影响,投资者抛出铂金矿商股票.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.51%至31,376.13点,综合指数.JALSH跌0.55%至35,547.33点.[.J][ID:nL6E8JHA47]

南非汇市:南非兰特兑美元触及两周低位,扩大稍早跌幅.此前铂金矿商Lonmin旗下矿场发生劳工骚乱,打压兰特兑美元下跌.截至1620GMT,兰特兑美元ZAR=D3跌1%至8.3150. [ZAR/][ID:nL6E8JHAMQ](完)

--编译 艾茂林;审校 张涛

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