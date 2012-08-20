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货币新闻 | 2012年 8月 20日 星期一 08:23 BJT

〔韩国股市〕盘初小跌,受三星电子挫跌拖累

路透首尔8月20日电---韩国股市周一盘初小幅下跌,因获利了结盘拖累权重股三星电子(005930.KS)连续第二天下跌.

三星电子挫跌2.6%,自上周四收盘以来累计跌幅超过6%.

0003GMT时,综合股价指数.KS11下滑0.29%,至1,940.90点.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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