〔中国金融〕四大行8月上半月新增贷款约700亿元,投放节奏加快--报载

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透上海8月20日电---上海证券报周一报导,中国四大国有银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)8月上半月新增人民币贷款约700亿元,相比上月同期增长200亿元左右.
报导并指出,有市场人士推测8月金融机构新增人民币贷款应该达到6,000亿左右;7月金融机构新增人民币贷款5,401亿,远低于市场7,000亿左右的预期.
报导称,据了解,近三个月来,四大行整体投放节奏相对有所加快.7月上半月,四大行新增贷款为500亿左右,而6月上半月新增人民币贷款不过250亿左右.
而投放节奏相对加快也不意味着结构的改善.据称8月上半月四大行企业中长期贷款占比没有太大改善,票据仍占有相当规模.有银行业人士称企业目前仍多处于观望状态,投资谨慎,有效信贷需求乏力.
不过接下来可能会有一些改变.近日建行明确指出下半年要把稳增长放在更加重要的位置,重点抓好信贷投放工作,要支持"十二五"(2011-2015年)规划以及区域发展战略重点建设项目.
报导指出,这是建行今年首次对外表态响应稳增长,且从年初表态支持国家重点项目转变为要支持区域重点建设项目.不过,据业内人士称,这可能不意味着信贷投放量的增加,更多应该是结构的调整.
实体经济有效需求不足,拖累中国7月新增贷款远逊预期,并探至10个月来低点.加之工业生产和消费增速创下多年新低的阴影未散,期盼进一步放松政策以扶助经济的预期有增无减.[ID:nSB1720002](完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民