《中国报摘》--其他报纸重要消息8月20日

**上海证券报**

--中国四大行信贷投放节奏相对有所加快.据悉,8月上半月,工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)新增人民币贷款投放大致700亿元人民币左右,相比上月同期增长200亿元左右.

--短暂"停歇"的首次公开发行(IPO)审核将逐步回归正轨.上周五,两家已预披露的公司发布补充版预披露材料,主要是新增了半年度财报及相关信息.投行人士分析认为,根据监管部门要求,所有已预披露的公司都将陆续发布补充半年报后的申报材料,IPO审核随之也将启动,但预披露及审核节奏不会提速.

--据悉,上周五首发的工银7天理财债券基金仅当日募集金额就超260亿元.业内人士预计,到周一结束时该基金总共募集金额有望超500亿元,成为年内最大基金.

--新三板试点园区正式扩容之后,各项工作正紧锣密鼓展开.据场外市场业务资深券商人士透露,根据监管层安排,券商可在二至三周后提交来自新加入新三板试点范围的三大园区拟挂牌企业的备案材料,这也意味着新三板扩容后的首批挂牌企业最快或将在9月内浮出水面.

--据美银美林全球基金经理调查,海外基金经理对中国经济前景的信心达到一年多来的高点.净占比14%的受访基金经理认为,中国经济未来12个月将出现好转,为自2010年11月以来的最高水平.

--五粮液(000858.SZ)公告称,将选择在华东、华北、西南三地展开大区营销中心+子公司模式,同时为巩固"浓香白酒大王"的地位,将投资至少50亿元对其年产10万吨浓香型酿酒车间进行技改.

**人民日报**

--记者文章称,欧债危机让中欧贸易"很受伤",今年以来中国对欧盟的出口呈现显着下滑趋势,专家分析认为,这既有欧盟因素,也有中国因素,但前者分量远远大于后者,欧债危机的"外溢"效应正日益显现.

--国际论坛文章称,新兴市场国家经济转型是战略选择,强调增长同时也应该看到,在当前特定国际环境下,新兴市场国家面对的不仅仅是挑战,也是经济转型升级的机遇.

--新华社报导称,"投资发力"不要"投资依赖",下半年投资对经济的拉动力将进一步凸显,要确保民间资本"有利可图".数据显示,目前中国民间投资占整个固定资产投资比重提高到62%,增长速度高于国有投资,成为投资增长的新动力.

**第一财经日报**

--4,564亿元的不良贷款余额或许仅是中国银行业资产质量隐忧的冰山一角.据了解,截至今年二季度末,商业银行关注类贷款余额为1.46万亿元.与不良贷款一样,商业银行的关注类贷款余额也已环比连续三个季度上升.

--知情人士透露,监管层已召集基金及银行的相关业务负责人开会,讨论基金管理费及托管费下降的问题.与此同时,在监管层的指导之下,基金业也开始要求券商下调交易佣金.此次费率改革,可能将采取管理费、托管费及交易佣金一律打八折的方式进行.

--据悉,按北京金融局原来的批复,中担担保的牌照于8月20日正式被注销.而公司也已决定于8月21日正式遣散员工,仅留下5个管理人员协助债权人处理后续事宜.

**证券时报**

--包钢稀土(600111.SS)半年报显示,报告期内稀土原料产品毛利率为53.89%,同比减少25.19%;公司期末存货为66.74亿元,占流动资产的55.68%.针对毛利率下降,包钢稀土解释,稀土市场较为低迷,公司产品价格同比下降.而生产成本大幅上涨,使得公司稀土产品毛利率显着下降.

--中国南车(1766.HK)(601766.SS)资阳公司出口澳大利亚BRADKEN公司交流传动内燃机车在四川资阳下线,使该公司出口机车数量达到500台.据了解,中国南车今年上半年海外销售收入实现大幅度增长,实现销售收入近50亿元,同比增长超过100%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李文科/冉莹; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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