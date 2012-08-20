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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 08:51 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--8月20日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码  发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    8/23      沪   渤海轮渡     --    不超过10,100        --           --       瑞信方正  8/28
    8/28      深   煌 上 煌   002695   不超过3,098        --           --       国信证券  8/31
    8/27      深   百洋股份   002696   不超过2,200        --           --       国信证券  8/30
    8/28      深   红旗连锁   002697   不超过5,000        --           --       宏源证券  8/31   
   
 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日 
  *8/21   深    华 鹏 飞  (300350.SZ)    *2,167          9.50        23.75     恒泰证券  
   --     沪    新 华 龙     --            --            7.80        22.35     安信证券  8/20

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 黄凯

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