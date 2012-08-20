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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 08:49 BJT

〔全球金市〕铂金扩大涨势,黄金持稳

路透新加坡8月20日电---铂金(白金)周一连续第三天上涨,因南非大型铂金矿发生的劳工骚乱引发供应担忧.黄金持稳

0025GMT,现货金XAU=几持平于每盎司1,617.06美元,上周下跌0.3%.

美国期金GCcv1近持平于1,619.50美元.

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