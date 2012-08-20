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货币新闻 | 2012年 8月 20日 星期一 11:06 BJT

〔新债招标〕中国农发行五年期固息债中标利率3.76%--业内人士

路透上海8月20日电---业内人士周一透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的至多150亿元人民币五年期固息金融债,中标利率为3.76%;首场投标倍数1.38倍.

该期债为农发行今年第15期金融债,按年付息,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为8月24日,8月21日至24日为分销期,8月30日上市交易.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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