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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 09:11 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连涨三日后下跌,因市场锁定获利

路透悉尼8月20日电---美国小麦期货周一小跌,因交易商在其连涨三日后锁定获利.市场担忧全球谷物供应可能短缺,尤其是黑海地区,推动此前涨势.

玉米期货持坚,继上交易日微跌后反弹;大豆期货在亚洲盘初持平.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月小麦期约WZ2下降0.14%至每蒲式耳8.93-1/4美元,上周五收高1.45%.

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