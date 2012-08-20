〔中国金融〕银监会要求银行提高五级分类准确性,加大拨备计提力度--报载

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
* 银监会加强银行不良贷款监管,应对资产质量变化
* 商业银行关注类贷款余额为1.46万亿元人民币
* 钢铁等行业和出口企业集中地区出现新的风险点
路透上海8月20日电---中国银行业不良贷款上升倾向引起监管层警惕.第一财经日报援引知情人士称,银监会一方面要求银行提高贷款五级分类的准确性;另一方面督促银行加大拨备计提和损失类贷款核销力度.
一财引用银监会数据称,截至今年二季度末,中国商业银行关注类贷款余额为1.46万亿元人民币,环比连续三个季度上升.考虑到关注类贷款的劣变可能,同期1.32万亿元贷款损失准备的威能将被大大稀释.
知情人士称,为应对银行资产质量的变化,监管层采取双管齐下的办法:一方面要求银行提高贷款五级分类的准确性,防止出现不良贷款考核压力导致分类不实的情况;另一方面督促银行加大拨备计提和损失类贷款核销力度,积极应对贷款风险暴露.
中国银监会上周公布,上半年中国银行业净利润同比增逾两成.截至二季度末,银行业不良贷款余额4,564亿元人民币,连续第三个季度上升;而不良贷款率维持在0.9%,与一季度末持平.[ID:nSB1726588]
事实上,这已经是商业银行不良贷款余额连续三个季度上升.另外,不良贷款余额的上升出现在所有类型的商业银行中,即包括国有大行、股份制银行、城商行、外资银行等各类商业银行.
与往年相比,2012年银行业面临的风险正呈现出新的情况,即除了一直备受关注的房地产贷款、政府融资平台贷款外,一些地区和行业出现了新的风险点.
"与基础设施建设相关的行业,如钢铁、建筑、建材、工程机械制造及基础零部件供应等行业信用风险上升较快,钢贸企业贷款违约现象增多."知情人士透露,"部分出口导向型行业,特别是棉纺、造船、光伏等行业，信用风险也比较突出."
该业内人士还称,今年以来,出口企业较为集中的地区受宏观环境影响较大,信贷资产质量下滑明显,企业担保圈风险暴露增多,部分民间融资风险向银行业传导.
根据贷款五级分类原则,商业银行需依据借款人的实际还款能力进行贷款质量的五级分类,即按风险程度将贷款划分为五类:正常、关注、次级、可疑、损失，后三种为不良贷款.
所谓关注类贷款,是介于正常类贷款和不良贷款中间的一类贷款,如其发生"劣变",将成为不良贷款,进而冲击银行资产质量.像逾期贷款一样,关注类贷款的增加,也往往被视为资产质量异动的预警.
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民