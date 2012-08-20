版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 09:42 BJT

〔标题新闻〕雪龙号破冰船成为首艘穿行北冰洋的中国船舶,北极油气资源丰富且可能形成新航线

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8JH9AY]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐