日本右翼人士登钓鱼岛 或致中日关系恶化

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Chris Meyers
路透东海8月19日电---日本数名民族主义人士周日登上钓鱼岛，此举肯定会在中国国内激起愤怒，导致中日关系恶化。
上周，中国14名保钓人士乘船前往钓鱼岛时被日方抓扣，此事已导致中日关系紧张。日本随后遣返了这些保钓人士，但争执并未就此平息。
周六，中国敦促日本"停止损害中国领土主权的行动"。但在周日早些时候，日本右翼团体成员100余人乘船前往钓鱼岛，其中有10人登岛。
船上一名随行的路透记者称，有三艘日本海岸警卫队的船只在附近。
日本当局曾拒绝了这些人要求登上钓鱼岛的申请。(完)
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民