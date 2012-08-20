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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 11:46 BJT

日本右翼人士登钓鱼岛 或致中日关系恶化

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Chris Meyers

路透东海8月19日电---日本数名民族主义人士周日登上钓鱼岛，此举肯定会在中国国内激起愤怒，导致中日关系恶化。

上周，中国14名保钓人士乘船前往钓鱼岛时被日方抓扣，此事已导致中日关系紧张。日本随后遣返了这些保钓人士，但争执并未就此平息。

周六，中国敦促日本"停止损害中国领土主权的行动"。但在周日早些时候，日本右翼团体成员100余人乘船前往钓鱼岛，其中有10人登岛。

船上一名随行的路透记者称，有三艘日本海岸警卫队的船只在附近。

日本当局曾拒绝了这些人要求登上钓鱼岛的申请。(完)

--编译：侯雪苹 发稿：程芳

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