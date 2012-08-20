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货币新闻 | 2012年 8月 20日 星期一 11:24 BJT

〔英国经济〕劳动生产率低下的主因在于国内某些经济领域问题--央行

路透伦敦8月17日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)周五公布一份共同执笔完成的研究报告显示,英国自金融危机以来的劳动生产率低下,似乎源自特有领域的问题,而非国家或国际因素.

这份英国央行论文认为,某些经济领域的疲态,而不是普遍问题,对造成英国问题的作用或比预想要大;该文件由威尔和两位央行经济学家共同完成.

"根据当前英国就停滞的劳动生产率的政策辩论,我们的研究结果显示,要对这一现象进行可信的解释,就需要关注行业间的差异性,"该文总结道.

对所有国家而言,国际因素是金融危机之初产出骤降的主因.但在此之后,国际因素的影响就消散了.

以英国的情况来看,所谓"特殊的"和国家特有因素看来是自2009年中期至2011年第三季经济成长低于平均速度的主要原因.

在这一期间内,英国央行将经济成长疲弱归咎于银行信贷不足和国际商品价格高企,自去年中期以来,其日益关注欧债危机的不利因素.

英国经济去年第四季重返衰退.(欲浏览该报告全文,请点选:here)(完)

--编译 石冠兰; 审校 张明钧

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