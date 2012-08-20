《中国基金发行日程表》--8月20日

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *广发双债 广发基金 中国银行 农业银行、申银万国等 8/20-9/14 添利债券基金 *德邦优化配置 德邦基金 交通银行 上海银行、齐鲁证券等 8/20-9/14 股票基金 *嘉实理财宝 嘉实基金 农业银行 建设银行、国泰君安等 8/20-8/24 7天债券基金 *长盛同辉深证 长盛基金 建设银行 中国银行、银河证券等 8/20-9/7 100等权重指数分级基金 *工银瑞信7天 工银瑞信 建设银行 交通银行、光大证券等 8/17-8/20 理财债券基金 易方达中小板 易 方 达 建设银行 交通银行、长江证券等 8/20-9/14 指数分级基金 银河主题策略 银河基金 中信银行 农业银行、国泰君安等 8/15-9/14 股票基金 浦银安盛幸福 浦银安盛 交通银行 招商银行、申银万国等 8/15-9/14 回报定期开放债券基金 汇添富多元 汇 添 富 中国银行 建设银行、渤海证券等 8/13-9/14 收益债券基金 中银保本混合基金 中银基金 招商银行 中国银行、招商银行等 8/13-9/14 募集份额目标不超过50亿份(不包括募集期利息) 浙商聚盈 浙商基金 交通银行 浦发银行、东方证券等 8/6-9/14 信用债债券基金 平安大华保本 平安大华 建设银行 交通银行、平安证券等 8/13-9/7 募集金额上限为48亿元(不包括募集期认购利息) 混合基金 富兰克林国海 国海富兰克林 农业银行 交通银行、国海证券等 8/6-9/7 恒久信用债券基金 招商安盈 招商基金 工商银行 中国银行、招商证券等 8/15-9/5 募集目标上限为50亿人民币(不包括募集期利息) 保本混合基金 博时信用债 博时基金 工商银行 中国银行、中信建投等 8/9-9/5 纯债债券基金 华安安心收益 华安基金 邮储银行 中国银行、信达证券等 8/6-9/5 债券基金 富国中国中小盘 富国基金 境内:工商银行 农业银行、海通证券等 8/13-8/31 预定募集规模为40亿元(包括募集期内认购资金利息) (香港上市)股票基金(QDII) 境外:香港上海汇丰银行 农银汇理深证 农银汇理 光大银行 建设银行、东方证券等 8/9-8/31 100指数增强基金 信达澳银消费 信达澳银 建设银行 招商银行、银河证券等 8/6-8/31 优选股票基金 泰信中证锐联 泰信基金 工商银行 北京银行、安信证券等 8/6-8/31 基本面400指数分级基金 诺德深证300 诺德基金 中国银行 交通银行、长江证券等 8/1-8/31 指数分级基金 鹏华纯债债券基金 鹏华基金 建设银行 农业银行、国信证券等 8/2-8/29 华商中证500 华商基金 工商银行 民生银行、中信证券等 8/1-8/28 指数分级基金 国金通用国鑫 国金通用 光大银行 工商银行、华泰证券等 8/13-8/24 灵活配置混合型发起式基金 大成中证500 大成基金 中国银行 建设银行、银河证券等 8/6-8/24 沪市ETF联接基金 摩根士丹利华鑫 摩根士丹利华鑫 建设银行 建设银行、交通银行等 7/30-8/24 多元收益债券基金 基金 博时医疗保健 博时基金 中国银行 招商银行、国泰君安等 7/23-8/24 行业股票基金 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华.(完) --整理 冉莹; 审校 张喜良
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民