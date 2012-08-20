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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 09:59 BJT

《中国基金发行日程表》--8月20日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
  
  名称             基金公司       托管行           分销机构            发行时间     备注
 
 *广发双债         广发基金      中国银行     农业银行、申银万国等     8/20-9/14     
  添利债券基金 

 *德邦优化配置     德邦基金      交通银行     上海银行、齐鲁证券等     8/20-9/14  
  股票基金

 *嘉实理财宝       嘉实基金      农业银行     建设银行、国泰君安等     8/20-8/24       
  7天债券基金

 *长盛同辉深证     长盛基金      建设银行     中国银行、银河证券等     8/20-9/7
  100等权重指数分级基金

 *工银瑞信7天      工银瑞信      建设银行     交通银行、光大证券等     8/17-8/20
  理财债券基金

  易方达中小板     易 方 达      建设银行     交通银行、长江证券等     8/20-9/14 
  指数分级基金

  银河主题策略     银河基金      中信银行     农业银行、国泰君安等     8/15-9/14
  股票基金

  浦银安盛幸福     浦银安盛      交通银行     招商银行、申银万国等     8/15-9/14
  回报定期开放债券基金

  汇添富多元       汇 添 富      中国银行     建设银行、渤海证券等     8/13-9/14  
  收益债券基金

  中银保本混合基金 中银基金      招商银行     中国银行、招商银行等     8/13-9/14 募集份额目标不超过50亿份(不包括募集期利息)

  浙商聚盈         浙商基金      交通银行     浦发银行、东方证券等     8/6-9/14 
  信用债债券基金

  平安大华保本     平安大华      建设银行     交通银行、平安证券等     8/13-9/7 募集金额上限为48亿元(不包括募集期认购利息)
  混合基金 

  富兰克林国海    国海富兰克林   农业银行     交通银行、国海证券等     8/6-9/7
  恒久信用债券基金

  招商安盈         招商基金      工商银行     中国银行、招商证券等     8/15-9/5 募集目标上限为50亿人民币(不包括募集期利息)
  保本混合基金

  博时信用债       博时基金      工商银行     中国银行、中信建投等     8/9-9/5
  纯债债券基金

  华安安心收益     华安基金      邮储银行     中国银行、信达证券等     8/6-9/5
  债券基金

  富国中国中小盘   富国基金 境内:工商银行     农业银行、海通证券等     8/13-8/31 预定募集规模为40亿元(包括募集期内认购资金利息)
  (香港上市)股票基金(QDII)  境外:香港上海汇丰银行

  农银汇理深证     农银汇理      光大银行     建设银行、东方证券等     8/9-8/31 
  100指数增强基金

  信达澳银消费     信达澳银      建设银行     招商银行、银河证券等     8/6-8/31  
  优选股票基金

  泰信中证锐联     泰信基金      工商银行     北京银行、安信证券等     8/6-8/31 
  基本面400指数分级基金

  诺德深证300      诺德基金      中国银行     交通银行、长江证券等     8/1-8/31
  指数分级基金

  鹏华纯债债券基金 鹏华基金      建设银行     农业银行、国信证券等     8/2-8/29

  华商中证500      华商基金      工商银行     民生银行、中信证券等     8/1-8/28
  指数分级基金

  国金通用国鑫     国金通用      光大银行     工商银行、华泰证券等     8/13-8/24
  灵活配置混合型发起式基金 

  大成中证500      大成基金      中国银行     建设银行、银河证券等     8/6-8/24
  沪市ETF联接基金

  摩根士丹利华鑫   摩根士丹利华鑫 建设银行    建设银行、交通银行等     7/30-8/24
  多元收益债券基金 基金

  博时医疗保健     博时基金      中国银行     招商银行、国泰君安等     7/23-8/24
  行业股票基金

  注: 1."*"表新增或更新.
      2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
        基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
      3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
        大成、工银瑞信、银华.(完) 
  
  --整理 冉莹; 审校 张喜良

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