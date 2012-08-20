《中国债券市场每日交易备忘》--8月20日

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国农业发展银行至多150亿元人民币五年期固息金融债10:00-11:00招标 上海仪电控股集团15亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),工行和农行主承 扬州汇银家电3.9亿元三年期中票簿记建档(主体评级A),交通银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国中冶(1618.HK)(601618.SS)30亿元九个月期超短期融资券011224002,票面利率3.70% 绍兴黄酒集团2.5亿元一年期短期融资券041259049,票面利率4.60% 二重重装601268.SS5亿元一年期短融041252032,票面利率4.25% 中船重工集团100亿元五年期中票1282290,票面利率4.59% 宝钢工程技术集团10亿元三年期中票1282291,票面利率4.75% ============================================================================== 三、缴款: 财政部300.6亿元五年期固息国债120014,票面利率2.95% 国家开发银行50亿元一年期续发固息金融债120228,发行价格100.27元 国开行60亿元三年期续发固息金融债120229,发行价格100.09元 国开行60亿元五年期续发固息金融债120230,发行价格100.04元 国开行60亿元七年期续发固息金融债120231,发行价格100.277元 国开行70亿元10年期续发固息金融债120232,发行价格99.91元 新疆新业国资经营公司6.6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280236,票面利率6.20% 中国建筑(601668.SS)30亿元一年期短融 美克投资集团3.5亿元一年期短融 龙城旅游控股集团3亿元一年期短融 华能国际(0902.HK)(600011.SS)50亿元九个月期超短融 ============================================================================== 四、还本付息: 农发行250亿元一年期固息金融债110414到期兑付,票面利率4.09% 广东广晟资产公司10亿元一年期短融1181362到期兑付,票面利率5.45% 云内动力(000903.SZ)5亿元一年期短融1181363到期兑付,票面利率6.36% 沈阳化工(000698.SZ)5亿元一年期短融1181364到期兑付,票面利率6.36% 铁通公司10亿元10年期固息债058024付息,票面利率4.60% 财政部266亿元七年期固息债080014付息,票面利率4.23% 德阳银行1.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092006付息,票面利率5.40% 云南煤化工集团公司4亿元五年期中票1082136付息,票面利率4.61% 财政部630.5亿元10年期固息国债110019付息,票面利率3.93% 株洲高科集团10亿元七年期固息债1180136付息,票面利率7.82% 中煤能源(1898.HK)(601898.SS)150亿元五年期中票1182222付息,票面利率5.65% 国开行310亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)070228付息,基本利差0.61% 财政部220亿元20年期固息国债090002付息,票面利率3.86% 国开行300亿元10年期投资人选择权(5+5)固息金融债090209付息,票面利率3.55% 财政部280亿元七年期固息国债100027付息,票面利率2.81% 北京京城机电控股公司10亿元五年期中票1082137付息,票面利率3.80% 中国人民银行10亿元三年期央行票据1101063付息,票面利率3.97% 国开行300亿元10年期投资人选择权(5+5)固息金融债070215付息,票面利率4.13% 国开行300亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)080203付息,基本利差0.76% 财政部267.3亿元七年期固息国债090019付息,票面利率3.17% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --金融时报观察员文章指出,随着外汇占款的下降,央行被动投放基础货币的压力减轻,可腾 挪的空间增加,更主动、更灵活、更自主的货币操作方式开始逐渐浮出水面.在正回购、逆回购, 以及调整存准率这些货币政策工具之外,增加对再贴现和再贷款工具的使用,可能更为现实. --上证报报导,四大行8月上半月新增人民币贷款约700亿元,相比上月同期增长200亿元左右. [ID:nSB1732592] --中国银行业不良贷款上升倾向引起监管层警惕.第一财经日报援引知情人士称,银监会 一方面要求银行提高贷款五级分类的准确性;另一方面督促银行加大拨备计提和损失类贷款 核销力度. [ID:nSB1732706] --上证报报导称,上周五首发的工银7天理财债券基金仅当日募集金额就超过260亿元.业内 人士预计,到本周一结束时该基金总共募集金额有望超500亿元,进而成为中国年内最大规模的 基金.[ID:nSB1732502] --国家统计局8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽; 审校 冉莹/曹巍浩
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民