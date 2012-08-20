版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 09:38 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
  
  中国农业发展银行至多150亿元人民币五年期固息金融债10:00-11:00招标  
  上海仪电控股集团15亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),工行和农行主承
  扬州汇银家电3.9亿元三年期中票簿记建档(主体评级A),交通银行主承 
  ==============================================================================
  二、新债上市:

   中国中冶(1618.HK)(601618.SS)30亿元九个月期超短期融资券011224002,票面利率3.70%
   绍兴黄酒集团2.5亿元一年期短期融资券041259049,票面利率4.60%
   二重重装601268.SS5亿元一年期短融041252032,票面利率4.25%
   中船重工集团100亿元五年期中票1282290,票面利率4.59%
   宝钢工程技术集团10亿元三年期中票1282291,票面利率4.75%
  ==============================================================================
  三、缴款: 

  财政部300.6亿元五年期固息国债120014,票面利率2.95%
  国家开发银行50亿元一年期续发固息金融债120228,发行价格100.27元
  国开行60亿元三年期续发固息金融债120229,发行价格100.09元
  国开行60亿元五年期续发固息金融债120230,发行价格100.04元
  国开行60亿元七年期续发固息金融债120231,发行价格100.277元
  国开行70亿元10年期续发固息金融债120232,发行价格99.91元
  新疆新业国资经营公司6.6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280236,票面利率6.20%
  中国建筑(601668.SS)30亿元一年期短融
  美克投资集团3.5亿元一年期短融
  龙城旅游控股集团3亿元一年期短融
  华能国际(0902.HK)(600011.SS)50亿元九个月期超短融  
  ==============================================================================
  四、还本付息:

  农发行250亿元一年期固息金融债110414到期兑付,票面利率4.09%
  广东广晟资产公司10亿元一年期短融1181362到期兑付,票面利率5.45%
  云内动力(000903.SZ)5亿元一年期短融1181363到期兑付,票面利率6.36%
  沈阳化工(000698.SZ)5亿元一年期短融1181364到期兑付,票面利率6.36%
  铁通公司10亿元10年期固息债058024付息,票面利率4.60%
  财政部266亿元七年期固息债080014付息,票面利率4.23%
  德阳银行1.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092006付息,票面利率5.40%
  云南煤化工集团公司4亿元五年期中票1082136付息,票面利率4.61%
  财政部630.5亿元10年期固息国债110019付息,票面利率3.93%
  株洲高科集团10亿元七年期固息债1180136付息,票面利率7.82%
  中煤能源(1898.HK)(601898.SS)150亿元五年期中票1182222付息,票面利率5.65%
  国开行310亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)070228付息,基本利差0.61%
  财政部220亿元20年期固息国债090002付息,票面利率3.86%
  国开行300亿元10年期投资人选择权(5+5)固息金融债090209付息,票面利率3.55%
  财政部280亿元七年期固息国债100027付息,票面利率2.81%
  北京京城机电控股公司10亿元五年期中票1082137付息,票面利率3.80%
  中国人民银行10亿元三年期央行票据1101063付息,票面利率3.97%
  国开行300亿元10年期投资人选择权(5+5)固息金融债070215付息,票面利率4.13%
  国开行300亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)080203付息,基本利差0.76%
  财政部267.3亿元七年期固息国债090019付息,票面利率3.17%
  ==============================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --金融时报观察员文章指出,随着外汇占款的下降,央行被动投放基础货币的压力减轻,可腾
挪的空间增加,更主动、更灵活、更自主的货币操作方式开始逐渐浮出水面.在正回购、逆回购,
以及调整存准率这些货币政策工具之外,增加对再贴现和再贷款工具的使用,可能更为现实. 
  --上证报报导,四大行8月上半月新增人民币贷款约700亿元,相比上月同期增长200亿元左右.
[ID:nSB1732592] 
  --中国银行业不良贷款上升倾向引起监管层警惕.第一财经日报援引知情人士称,银监会
一方面要求银行提高贷款五级分类的准确性;另一方面督促银行加大拨备计提和损失类贷款
核销力度. [ID:nSB1732706] 
 
  --上证报报导称,上周五首发的工银7天理财债券基金仅当日募集金额就超过260亿元.业内
人士预计,到本周一结束时该基金总共募集金额有望超500亿元,进而成为中国年内最大规模的
基金.[ID:nSB1732502]

  --国家统计局8/27公布1-7月规模以上工业企业利润     
  ==============================================================================

  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 康熙泽; 审校 冉莹/曹巍浩

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐