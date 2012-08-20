《一周经济焦点》欧元区疲软,给全球经济投下长长的阴影

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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* 采购经理人调查结果将显示经济处于困境
* 欧洲央行面临行动压力;负利率并非不可能
* 美国房屋数据将向美联储提供关于经济状况的新线索
全球经济主编魏伦(Alan Wheatley)
路透伦敦8月19日电---毒贩、洗钱者和各类只认现金的罪犯,非常喜欢500欧元钞票所提供的便利性.银行家是否不久也青睐成捆的大面值钞票?
这个问题之所以浮现,是因为欧洲央行(ECB)可能必须进一步降息以刺激经济成长.本周的企业景气调查结果可能显示,继第二季萎缩0.2%之后,8月欧元区经济仍然萎靡不振.
但欧洲央行已经把向各银行超额储备所支付的利率降到了零.因此,把该存款利率降到负值,即向存放过多资金的银行收取利息,将迫使银行考虑提取现金并存放在某个安全的地方.
负利率的设想听起来很怪异,但其实不然.欧洲央行执委科尔早在2月份就谈起过.
"考虑到持有大量现钞产生的相关成本,可能需要把利率降至较大的负值,才能使持有现钞的趋势变为对资金进行投资,"科尔表示.
自那时起,欧洲央行所期待的经济复苏未能实现,促使其将存款利率降至零,并使经济学家对储存现钞的成本问题进行仔细研究.
"如果提领的是面值500欧元钞票,实体钞票的存储将会比较容易,10亿欧元(外加两名大块头的押款员)可以轻松地塞进一辆大众高尔夫轿车,现金可能存入银行现有的保险柜.难以衡量的是不便和保险类的成本,这可能会影响到银行的反应,"摩根大通的Greg Fuzesi在研究报告中写道.
高盛经济学家Lasse Holboell Nielsen对非欧元成员国丹麦的案例进行了研究.为避免受到欧元区的影响,该国央行一个多月前把存款利率定为负0.2%.
他认为,对于一家拥有400亿丹麦克朗(66.0亿美元)存款的银行而言,据对保险、运输和金库租赁等固定成本的假设,只有该存款利率降至负0.52-0.65%之间,提领现金才在经济上合算.
由于存款利率转为负值以来,丹麦央行尚未遇到任何意料之外的问题,Nielsen断定,该央行可能再度调降存款利率25个基点.
他觉得,基于丹麦的经验,欧洲央行将存款利率定为负0.25%是颇为可行的.
**普遍关注各地央行**
丹麦盛宝银行(Saxo Bank)首席分析师Steen Jakobsen表示,他预料若周四公布的欧元区采购经理人指数(PMI)疲弱,将导致外界对欧洲央行(ECB)总裁德拉吉采取行动的压力攀升.
"总之,由于经济数据继续走疲,将支持德拉吉觉得有必要在货币传导机制方面有所行动的看法,"Jakobsen说.
他特别谈到,中国增长明显放缓对德国出口来讲是不祥之兆.周四也将有一项中国采购经理人调查结果公布.
国际商会和德国IFO智库上周公布的调查显示,全球经济信心大幅下滑,因围绕欧债危机扩散的担忧持续.
IFO负责企业调查的主管纳伯说,"这一季让人感到意外的是,有关情况将很快好转的这种乐观情绪几乎消失了."
投资者不仅把希望寄托在欧洲央行身上,还寄托在美联储身上.路透月度调查显示,分析师认为美联储推出第三轮量化宽松的机率升至60%,7月时为50%.
美联储周三将公布7月31日至8月1日的政策会议记录,届时外界可望更清晰了解联储自身的想法.
会议记录料显示,美联储正在观望近期经济的初步改善迹象是否可以持续下去.
这样的话,本周的美国房屋销售和房屋价格数据可能会提供更多佐证,显示楼市已经渡过最糟阶段,但和整体经济一样,只是在缓慢复苏.(完)
--编译 张涛/李春喜/肖群英/艾茂林;审校 张明钧
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