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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 13:19 BJT

金正恩视察军队 提醒勿忘"圣战"

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔8月18日电---朝鲜中央通讯社报导称，朝鲜领导人金正恩视察前线部队，提醒军队勿忘对抗韩国挑衅的"圣战"职责。

韩国与美国联合军演将于8月20-31日举行。

朝中社报导称，金正恩此次视察的部队，是两年前炮击韩国延坪岛的炮兵部队。

"他(金正恩)命令军队……不要错过立即向敌人发起致命反击的良机，哪怕是只有一枚炮弹落在朝鲜的水域或领土。"

据报导，金正恩还表示，朝鲜人民军应将战争延伸到实现祖国统一的圣战，而不是局限于西南战线局部战争。(完)

--编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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