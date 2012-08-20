版本:
中国
债券 | 2012年 8月 20日 星期一 10:03 BJT

〔标题新闻〕8月15日当周全球有40.3亿美元流入债券基金,远低于前周,受欧债忧虑影响--EPFR

注:EPFR是一家专门追踪基金的机构

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8JHILM]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐