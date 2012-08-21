《中国债券市场每日交易备忘》--8月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多200亿元人民币五年期浮息(一年定存基准)金融债10:00-11:00招标,利差预测均值92bp 铁道部100亿元10年期固息债10:00-11:00招标 铁道部100亿元15年期固息债10:00-11:00招标 大连集装箱码头公司1.6亿元九个月期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 华能澜沧江水电公司20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中国银行及国开行主承 新疆农资集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 南昌市政公用投资控股公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中行及国开行主承 福建轻纺控股7亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),光大银行及国开行主承 江阴市新国联投资发展公司4亿元两年期中票簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 云天化集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),中信银行及浦发银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国建筑( 601668.SS )30亿元一年期短融041251022,票面利率3.87% 美克投资集团3.5亿元一年期短融041256028,票面利率5.34% 龙城旅游控股集团3亿元一年期短融041271007,票面利率5.10% 华能国际( 0902.HK )( 600011.SS )50亿元九个月期超短融011212003,票面利率3.70% ============================================================================== 三、缴款: 进出口银行150亿元七年期固息金融债120312,票面利率3.94% 上海仪电控股集团15亿元三年期中票 泰州鑫泰集团10亿元六年期固息债1280229,票面利率6.85% 肥城城市资产经营公司9亿元六年期固息债1280230,票面利率7.10% 广州经济技术开发区国资投资公司25亿元10年期固息债1280232,票面利率6.70% 柳州投资控股公司10亿元七年期固息债1280235,票面利率6.98% 昆明交通产业公司14亿元五年期固息债1280238,票面利率6.60% 昆明交通产业公司13亿元七年期固息债1280239,票面利率6.95% ============================================================================== 四、还本付息: 申能集团40亿元三年期中票0982113到期兑付,票面利率3.60% 国开行300亿元10年期投资人选择权(3+7)固息金融债080214付息,票面利率5.50% 铁岭公共资产投资运营公司6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088025付息,票面利率8.35% 进出口银行150亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债090306付息,基本利差0.23% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --上海证券报周二报导称,针对中资银行境外债权不断上升的情况,中国银监会近日提醒商业 银行关注境外敞口风险.截止目前中资银行境外债权总额达到约4万亿元人民币.[ID:nSB1734918] --国家统计局8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 冉莹; 审校 刘昕