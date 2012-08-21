〔中国公开市场〕今日进行2,200亿逆回购操作,期限七和14天--业内人士

上周央行公开市场亦放开正/逆回购需求,但正回购最终仍未现身,当周净投放750亿元.其中上周四时隔六周后再次进行14天逆回购,操作量200亿元,中标利率3.6%;另外上周二和上周四都进行了七天期的逆回购,利率均持稳在3.35%,操作量则各为500亿元和700亿元.