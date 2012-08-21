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货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 09:21 BJT

〔中国公开市场〕今日进行2,200亿逆回购操作,期限七和14天--业内人士

路透北京8月21日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行2,200亿元人民币逆回购操作,期限包括七和14天.

其中七天期操作量为1,500亿元,14天期为700亿元.

上周央行公开市场亦放开正/逆回购需求,但正回购最终仍未现身,当周净投放750亿元.其中上周四时隔六周后再次进行14天逆回购,操作量200亿元,中标利率3.6%;另外上周二和上周四都进行了七天期的逆回购,利率均持稳在3.35%,操作量则各为500亿元和700亿元.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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