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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 10:21 BJT

〔金属期市〕期铜下跌,因围绕欧元区的乐观情绪消退

路透上海8月20日电---期铜周一下跌,上周围绕欧元区的乐观情绪消退,导致投资者暂停买入风险资产,因其要评估欧元区情势对全球经济成长和金属需求的影响.

德国总理梅克尔周四表示,支持欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的抗击危机策略.[ID:nSB1730162].该言论帮助推升周五的风险偏好,提振基本金属价格.

0112GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下滑0.6%,报每吨7,493.75美元,该期约前一交易日升1.2%.

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