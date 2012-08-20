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货币新闻 | 2012年 8月 20日 星期一 10:46 BJT

〔泰国经济〕第二季GDP较前季增长3.3%,较上年同期增长4.2%

路透曼谷8月20日电----泰国国家经济及社会发展局(NESDB)周一公布:

* 泰国第二季国内生产总值(GDP)较上年同期增长4.2%(路透调查预估为增长2.9%)

* 第二季GDP较前季增长3.3%(路透调查预估为增长1.7%)

* 经季节调整后的第一季GDP修正为较前季增长10.8%,前值为增长11%

* 第一季GDP修正为较上年同期增长0.4%,前值为增长0.3%.(完)

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